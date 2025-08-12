India Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025का आगाज 9 सितंबर से होना है, जिसका सभी क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इसके साथ ही सभी को भारतीय टीम के ऐलान का भी इंतजार है। इसी बीच जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट नहीं खेल सके थे। लेकिन, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बुमराह एशिया कप के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इसके साथ ही शुभमन गिल की भी टी20 टीम में वापसी हो सकती है। बताया जा रहा है कि वह उपकप्तान की भूमिका के साथ टूर्नामेंट में नजर आ सकते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि वे कौन से 17 दावेदार हैं, जो एशिया कप के लिए टीम इंडिया में जगह बना सकते हैं?
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2025 खेलने वाले हैं। हालांकि वह इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर में खेले जाने वाले शुरुआती टेस्ट में ब्रेक पर रहेंगे। बुमराह अगर एशिया कप में खेले तो भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी और इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी दावेदार होगी।
भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं। आईपीएल 2025 से लेकर अब तक उनकी लय बरकरार है। इस वजह से भारत की टी20 टीम में गिल की जगह पक्की मानी जा रही है। रिपोर्ट की मानें तो टीम मैनेजमेंट उन्हें उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रहा है।
अजीत अगरकर की अगुवाई में सेलेक्टर एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का चयन इसी महीने के तीसरे हफ्ते में आगामी 19 या 20 अगस्त को कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से प्लेयर्स की मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद सेलेक्टर टीम का चयन करेंगे। बता दें कि टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव बेंगलुरु स्थित सीओई में ही हैं। जहां वह नेट्स में बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा।