India Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025का आगाज 9 सितंबर से होना है, जिसका सभी क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इसके साथ ही सभी को भारतीय टीम के ऐलान का भी इंतजार है। इसी बीच जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते इंग्‍लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्‍ट नहीं खेल सके थे। लेकिन, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बुमराह एशिया कप के लिए उपलब्‍ध हो सकते हैं। इसके साथ ही शुभमन गिल की भी टी20 टीम में वापसी हो सकती है। बताया जा रहा है कि वह उपकप्‍तान की भूमिका के साथ टूर्नामेंट में नजर आ सकते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि वे कौन से 17 दावेदार हैं, जो एशिया कप के लिए टीम इंडिया में जगह बना सकते हैं?