बल्लेबाजी में विराट और रोहित से भी इस साल अच्छे हैं जसप्रीत बुमराह के आंकड़े

2024 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों (वनडे, टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट) में रोहित शर्मा और विराट कोहली के सिंगल डिजिट डिसमिसल की बात करें तो उनका प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा से भी खराब रहा है।

नई दिल्ली•Dec 06, 2024 / 11:19 pm• satyabrat tripathi

Most Single Digit Dismissals for India in 2024: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा की गिनती दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होती है, लेकिन कुछ समय से उनके बल्ले में वह धार नहीं नजर आ रही है, जिसके लिए ये दोनों खिलाड़ी जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट मैच में शानदार शतक लगाकर विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे, लेकिन एडिलेड ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर वह मेजबान टीम के खिलाफ संघर्ष करते हुए नजर आए। विपक्षी टीम के खिलाड़ी भी उनकी इस कमजोरी को भांप चुके हैं। वहीं, कप्तान रोहित शर्मा का भी खराब दौर जारी ही है, उन्हें टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाए 11 पारियां हो चुकी हैं। 2024 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों (वनडे, टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट) में रोहित शर्मा और विराट कोहली के सिंगल डिजिट डिसमिसल की बात करें तो उनका प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा से भी खराब रहा है। आइए इन आंकड़ों पर डालते हैं नजर….

विराट कोहली पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भले ही पर्थ टेस्ट मैच में शतक लगाकर फॉर्म वापसी के संकेत दिए, लेकिन वह ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इसी कमजोरी की वजह से क्रिकेट के सभी प्रारूपों में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। उनकी खराब बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2024 में अब तक के 28 इनिंग में वह 13 बार सिंगल डिजिट पर आउट चुके हैं। यह भी पढ़ें: U19 Asia Cup 2024: फाइनल की रेस से पाकिस्तान बाहर, भारत और बांग्लादेश के बीच इस दिन होगी खिताबी जंग रोहित शर्मा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला भी लंबे समय से खामोश है। वह टी20 और वनडे क्रिकेट के अच्छे बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा है। अगर क्रिकेट के सभी प्रारूपों के 2024 के उनके रिकॉर्ड पर नजर डाले तो पता चलता है कि वह अब तक 36 इनिंग में 13 बार सिंगल डिजिट पर आउट हो चुके हैं। रवींद्र जडेजा रवींद्र जडेजा गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कमाल दिखाने की काबिलियत रखते हैं और उन्हें निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए मौका मिलता है। बावजूद रवींद जडेजा का रिकॉर्ड विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा से अच्छा रहा। रवींद्र जडेजा ने 2024 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 20 इनिंग में सिर्फ 10 बार सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बल्लेबाजी के अवसर कम ही मिलते हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे धाकड़ बल्लेबाजों से इस साल बेहतर रहा है। 2024 के क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर नजर डाले तो वह 16 इनिंग में 11 बार सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं।