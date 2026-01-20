रोहित शर्मा और विराट कोहली को बड़ा झटका देने की तैयारी में BCCI, अब आधी से भी कम मिलेगी सैलरी

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo source: IANS)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) खिलाड़ियों के सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है, जिससे भारतीय क्रिकेट के टॉप प्लेयर्स की रैंकिंग में काफी बदलाव आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई की सेलेक्शन कमेटी ने प्रतिष्ठित ग्रेड A+ कैटेगरी को पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। इसका सीधा असर सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा पर पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों की सैलरी आधी से भी कम हो जाएगी।
अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में मौजूदा चार-टियर सिस्टम के बजाय कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ तीन कैटेगरी ए, बी और सी में बांटने की सिफारिश की गई है। अगर बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल इस मॉडल को मंजूरी देती है तो 7 करोड़ वाली ए प्लस कैटेगरी खत्म हो जाएगी।
एएनआई की रिपोर्ट बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अगर नया स्ट्रक्चर पास हो जाता है तो खिलाड़ियों को उनकी मौजूदा फॉर्मेट में भागीदारी के आधार पर ग्रुप में बांटा जाएगा, न कि उनकी हैसियत या विरासत के आधार पर। प्रस्तावित प्लान के तहत अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलने वाले कोहली और रोहित को ग्रेड बी में रखा जाएगा, जिसमें अभी 3 करोड़ रुपये मिलते हैं।
एपेक्स काउंसिल से उम्मीद है कि वह अपनी अगली मीटिंग में इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगी, जहां यह भी साफ हो जाएगा कि स्ट्रक्चरल बदलावों के साथ-साथ पैसों के स्लैब में भी बदलाव किया जाएगा या नहीं। एक अन्य सीनियर बीसीसीआई सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को वर्कलोड, खेले जाने वाले फॉर्मेट और भविष्य की प्लानिंग के साथ जोड़ने का साफ इरादा है।
बता दें कि अप्रैल 2025 में घोषित मौजूदा 2024-25 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ग्रेड A+ में थे। ग्रेड A में मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत शामिल थे। वहीं, ग्रेड B में सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी थे। जबकि उभरते हुए खिलाड़ियों के एक बड़े ग्रुप को ग्रेड C में रखा गया था।
