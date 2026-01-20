रोहित शर्मा और विराट कोहली को बड़ा झटका देने की तैयारी में BCCI, अब आधी से भी कम मिलेगी सैलरी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) खिलाड़ियों के सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है, जिससे भारतीय क्रिकेट के टॉप प्‍लेयर्स की रैंकिंग में काफी बदलाव आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई की सेलेक्शन कमेटी ने प्रतिष्ठित ग्रेड A+ कैटेगरी को पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। इसका सीधा असर सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा पर पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों की सैलरी आधी से भी कम हो जाएगी।