Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वूमेंस वर्ल्डकप के बाद WBBL में उतरीं जेमिमा, जानें मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ कैसा रहा उनका प्रदर्शन

WBBL 2025: वूमेंस बिग बैश लीग 2025 के पहले मुकाबले में बारिश ने खलल डाला। हालांकि मेलबर्न रेनेगेड्स ने ब्रिसबेन हीट्स को हराकर जीत के साथ आगाज किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 09, 2025

WBBL 2025

जेमिमा रॉड्रिग्स (फोटो-WBBL)

Jemimah Rodrigues in WBBL 2025: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेलने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स रविरार को वूमेंस बिग बैश लीग 2025 में अपना पहला मैच खेलने उतरीं। WBBL 2025 में पहला मुकाबला ब्रिसबेन हीट्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच खेला गया, जहां रेनेगेड्स अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। इस टीम ने रविवार को सीजन के पहले मुकाबले में ब्रिसबेन हीट्स के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में भारतीय फैंस की नजरें जेमिमा पर थीं, जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकीं।

ब्रिसबेन के एलन बॉर्डर फील्ड पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी ब्रिसबेन हीट ने 20 ओवर में अपने सभी विकेट गंवाकर 133 रन बनाए। इस टीम ने 15 रन पर चार्ली नॉट का विकेट गंवा दिया था। चार्ली महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। इसके बाद जेमिमा रोड्रिगेज ने नादिन डी क्लार्क के साथ दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 38 रन जोड़कर टीम को संभालने की कोशिश की। हालांकि जेमिमा 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं।

7 विकेट से जीती मेलबर्न रेनेगेड्स

दूसरी ओर नादिन ने 38 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 40 रन की पारी खेली। चिनेल हेनरी ने 29 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से टेस फ्लिंटॉफ, कप्तान जॉर्जिया वेयरहैम और एलिस कैप्सी ने 3-3 विकेट झटके। पहली पारी के बाद बारिश शुरू हो गई और जब मेलबर्न रेनेगेड्स की पारी शुरू हुई तो उन्हें 8 ओवरों में जीत के लिए 66 रन का लक्ष्य दिया गया। मेलबर्न रेनेगेड्स ने 3 गेंद पहले ही 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

66 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेलबर्न रेनेगेड्स की शुरुआत बेहद खराब रही और इस टीम ने महज 13 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद वेयरहैम ने कोर्टनी वेब के साथ चौथे विकेट के लिए 33 गेंदों में 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। कोर्टनी वेब 22 गेंदों में 5 चौकों के साथ 34 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि जॉर्जिया ने 13 गेंदों में 16 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से सियाना जिंजर ने 2 विकेट निकाले, जबकि लूसी हैमिल्टन ने 1 विकेट अपने नाम किया। अब मेलबर्न रेनेगेड्स 11 नंवबर को सिडनी थंडर्स से भिड़ेगी तो 12 नवंबर को ब्रिसबेन का मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

09 Nov 2025 04:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वूमेंस वर्ल्डकप के बाद WBBL में उतरीं जेमिमा, जानें मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ कैसा रहा उनका प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वर्ल्डकप से बाहर होने वाली थी टीम इंडिया, महाकाल के दर्शन के बाद पलटी किस्मत, धन्यवाद करने पहुंची दीप्ति

India Womens Cricket Team
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज का बड़ा कारनामा, इस मामले में कर ली एमएस धोनी की बराबरी

Quinton De Kock
क्रिकेट

रणजी ट्रॉफी में इस तेज गेंदबाज ने बल्लेबाजों की उड़ा रखी है नींद, फिर भी टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका

auqib nabi
क्रिकेट

आठवें नंबर पर बैटिंग करने उतरा ये गेंदबाज, लगातार 8 गेंदों पर उड़ा दिए आठ छक्के, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Akash Choudhary
क्रिकेट

Hong Kong Sixes का चैंपियन बना पाकिस्तान, जानें कहां रही टीम इंडिया, देखें सभी चैंपियंस की लिस्ट

Hong Kong Sixes 2025
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.