वूमेंस वर्ल्डकप के बाद WBBL में उतरीं जेमिमा, जानें मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ कैसा रहा उनका प्रदर्शन

जेमिमा रॉड्रिग्स (फोटो-WBBL)
Jemimah Rodrigues in WBBL 2025: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेलने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स रविरार को वूमेंस बिग बैश लीग 2025 में अपना पहला मैच खेलने उतरीं। WBBL 2025 में पहला मुकाबला ब्रिसबेन हीट्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच खेला गया, जहां रेनेगेड्स अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। इस टीम ने रविवार को सीजन के पहले मुकाबले में ब्रिसबेन हीट्स के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में भारतीय फैंस की नजरें जेमिमा पर थीं, जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकीं।
ब्रिसबेन के एलन बॉर्डर फील्ड पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी ब्रिसबेन हीट ने 20 ओवर में अपने सभी विकेट गंवाकर 133 रन बनाए। इस टीम ने 15 रन पर चार्ली नॉट का विकेट गंवा दिया था। चार्ली महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। इसके बाद जेमिमा रोड्रिगेज ने नादिन डी क्लार्क के साथ दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 38 रन जोड़कर टीम को संभालने की कोशिश की। हालांकि जेमिमा 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं।
दूसरी ओर नादिन ने 38 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 40 रन की पारी खेली। चिनेल हेनरी ने 29 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से टेस फ्लिंटॉफ, कप्तान जॉर्जिया वेयरहैम और एलिस कैप्सी ने 3-3 विकेट झटके। पहली पारी के बाद बारिश शुरू हो गई और जब मेलबर्न रेनेगेड्स की पारी शुरू हुई तो उन्हें 8 ओवरों में जीत के लिए 66 रन का लक्ष्य दिया गया। मेलबर्न रेनेगेड्स ने 3 गेंद पहले ही 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
66 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेलबर्न रेनेगेड्स की शुरुआत बेहद खराब रही और इस टीम ने महज 13 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद वेयरहैम ने कोर्टनी वेब के साथ चौथे विकेट के लिए 33 गेंदों में 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। कोर्टनी वेब 22 गेंदों में 5 चौकों के साथ 34 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि जॉर्जिया ने 13 गेंदों में 16 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से सियाना जिंजर ने 2 विकेट निकाले, जबकि लूसी हैमिल्टन ने 1 विकेट अपने नाम किया। अब मेलबर्न रेनेगेड्स 11 नंवबर को सिडनी थंडर्स से भिड़ेगी तो 12 नवंबर को ब्रिसबेन का मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा।
