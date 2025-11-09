वूमेंस वर्ल्डकप के बाद WBBL में उतरीं जेमिमा, जानें मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ कैसा रहा उनका प्रदर्शन

66 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेलबर्न रेनेगेड्स की शुरुआत बेहद खराब रही और इस टीम ने महज 13 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद वेयरहैम ने कोर्टनी वेब के साथ चौथे विकेट के लिए 33 गेंदों में 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। कोर्टनी वेब 22 गेंदों में 5 चौकों के साथ 34 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि जॉर्जिया ने 13 गेंदों में 16 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से सियाना जिंजर ने 2 विकेट निकाले, जबकि लूसी हैमिल्टन ने 1 विकेट अपने नाम किया। अब मेलबर्न रेनेगेड्स 11 नंवबर को सिडनी थंडर्स से भिड़ेगी तो 12 नवंबर को ब्रिसबेन का मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा।