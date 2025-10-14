Patrika LogoSwitch to English

एशेज को लेकर जो रूट ने किया बड़ा ऐलान, टेंशन में ऑस्ट्रेलियाई खेमा

जो रूट ने दावा किया है कि वह पिछले तीन एशेज सीरीज से चले आ रहे अपने शतक के सूखे को खत्म करेंगे। उनका पूरा ध्यान इंग्‍लैंड में एसेज ट्रॉफी वापस लाने पर है। तेजतर्रार रूट की इस चेतावनी से ऑस्ट्रेलियाई खेमे में टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि उसके कई स्‍टार खिलाड़ी पहले ही चोट से जूझ रहे हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 14, 2025

Joe Root

इंग्‍लैंड के अनुभवी बल्‍लेबाज जो रूट। (फोटो सोर्स: IANS)

इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट का कहना है कि वह ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने के लिए पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। रूट मानसिक रूप से थका देने वाली एशेज सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से होगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ऑस्ट्रेलिया में अपनी चौथी एशेज सीरीज खेलेंगे। उन्होंने स्वीकारा है कि ऑस्ट्रेलिया में शतक न लगा पाने को लेकर सवाल फिर से उठेंगे, लेकिन रूट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनका ध्यान इंग्लैंड को एशेज ट्रॉफी वापस दिलाने पर है।

मैंने अपने पिछले दौरों से सबक लिए- जो रूट

रूट ने स्काई स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं अलग स्थिति में हूं। मुझे कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं मिली है। अब मैं काफी अनुभवी हूं। मेरे करियर के पिछले कुछ साल अच्छे रहे हैं। मैंने एक बल्लेबाज और सीनियर खिलाड़ी के रूप में अपने पिछले दौरों से सबक लिए हैं। रूट का ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च स्कोर 89 रन है। रूट ने यह पारी 2021-22 सीरीज के दौरान ब्रिस्बेन में खेली थी।

'हमें अवसर को भुनाना होगा'

रूट ने कहा कि मुझे यकीन है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक शतक न लगाने को लेकर बहुत चर्चा होगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। बड़ी सीरीज वे होती हैं, जिनमें आप खेलना और योगदान देना चाहते हैं। आप उन खिलाड़ियों के साथ यादें बनाना चाहते हैं, जिन्हें आप जीवन भर साझा कर सकें। मुझे लगता है कि हमारे सामने यही वह अवसर है, जिसे हमें भुनाना होगा।

बेन स्‍टोक्‍स की फिटनेस पर भी दिया अपडेट

रूट के मुताबिक टीम की सफलता के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियां पीछे छूट जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं टीम में अपनी भूमिका निभा रहा हूं, तो तारीफ जरूर मिलेगी, लेकिन यह मुख्य लक्ष्य नहीं है। इसी के साथ रूट ने बेन स्टोक्स को भी सराहा है, जो कंधे की चोट से उबर रहे हैं। रूट ने कहा कि स्टोक्स फिट नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से उनसे जो भी अपेक्षा की जाती है, उसके लिए वह पूरी तरह तैयार होने की कोशिश करेंगे।

Updated on:

14 Oct 2025 06:55 am

Published on:

14 Oct 2025 06:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशेज को लेकर जो रूट ने किया बड़ा ऐलान, टेंशन में ऑस्ट्रेलियाई खेमा

