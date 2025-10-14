एशेज को लेकर जो रूट ने किया बड़ा ऐलान, टेंशन में ऑस्ट्रेलियाई खेमा

रूट के मुताबिक टीम की सफलता के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियां पीछे छूट जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं टीम में अपनी भूमिका निभा रहा हूं, तो तारीफ जरूर मिलेगी, लेकिन यह मुख्य लक्ष्य नहीं है। इसी के साथ रूट ने बेन स्टोक्स को भी सराहा है, जो कंधे की चोट से उबर रहे हैं। रूट ने कहा कि स्टोक्स फिट नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से उनसे जो भी अपेक्षा की जाती है, उसके लिए वह पूरी तरह तैयार होने की कोशिश करेंगे।