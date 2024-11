NZ vs ENG: जो रूट के नाम अनचाहा रिकॉर्ड, विराट कोहली-स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ा

टेस्ट क्रिकेट में 51.01 की औसत से 12,754 रन बनाने वाले जो रूट को न्यूजीलैंड की ओर से डेब्यू करने वाले 26 वर्षीय नाथन स्मिथ ने बोल्ड कर दिया। जो रूट ने 4 गेंदों का सामना किया और बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। इस तरह शून्य पर जो रूट के आउट होने पर उनके नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

पढ़ें: T20 मैच में हुआ कुछ ऐसा, हैरान रह गए लोग, ये कारनामा करने वाली दुनिया की पहली टीम अपने 150वें टेस्ट मैच में शून्य पर आउट होने वाले क्रिकेटर जो रूट अपने 150वें टेस्ट मैच में शून्य पर आउट होने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। वह दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग के क्लब में शामिल हो गए। अपने 150वें टेस्ट मैच में स्टीव वॉ 2002 में शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ जबकि रिकी पोटिंग 2010 में एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए शून्य पर आउट हुए थे।