जॉन कैम्पबेल ने रचा इतिहास, 14 साल बाद भारत की सरजमीं पर किया कमाल, छक्का जड़कर पूरा किया शतक

India vs West Indies 2nd Test Day 4 Highlights: वेस्‍टइंडीज के बल्‍लेबाज जॉन कैम्पबेल ने भारत के खिलाफ दिल्‍ली टेस्‍ट के दूसरे दिन शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही उन्‍होंने मैच में अपनी टीम की वापसी भी कराई है।

भारत

image

lokesh verma

Oct 13, 2025

India vs West Indies 2nd Test Day 4 Highlights

भारत बनाम वेस्‍टइंडीज मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs West Indies 2nd Test Day 4 Highlights: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेल जा रहा दूसरा टेस्‍ट अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस मुकाबले में पहले तीन दिन भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। चौथे दिन वेस्‍टइंडीज की दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल ने शतक जड़ते हुए मैच में वापसी कराई है। ये भारत की सरजमीं पर 14 साल बाद किसी कैरेबियाई बल्‍लेबाज का शतक है। इससे पहले डैरेन ब्रावो ने 2011 में मुंबई में टेस्ट शतक लगाया था। इसके अलावा भी उन्‍होंने कुछ अन्‍य रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए हैं।

वेस्टइंडीज के लिए छक्‍के के साथ शतक बनाने वाले बल्लेबाज

कॉलिन्स किंग
रॉबर्ट सैमुअल्स
रिडले जैकब्स
शेन डॉरिच
जॉन कैंपबेल

बतौर ओपनर अपने पहले टेस्ट शतक के लिए सर्वाधिक पारियां

58 ट्रेवर गोडार्ड
48 जॉन कैंपबेल *
44 डैरेन गंगा
32 इमरुल कायेस
31 बॉब सिम्पसन

एक नजर मैच पर

मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए यशस्‍वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के शतक की बदौलत पांच विकेट के नुकसान पर 518 रन बनाते हुए पारी घोषित की थी। इसके जवाब में वेस्‍टइंडीज की दूसरी पारी महज 248 रन पर सिमट गई और भारत को 270 रनों की बढ़त मिली।

115 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने कैम्‍पबेल

भारत ने वेस्‍टइंडीज को फॉलोऑन दिया। वेस्‍टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट के नुकसान पर 71 ओवर में 235 रन बना लिए हैं। जॉन कैम्‍पबेल 115 रन बनाकर रवींद्र जडेजा का शिकार बने हैं। शाई होप 85 और रोस्‍टन चेज 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। वेस्‍टइंडीज भारत से अभी भी 35 रन पीछे हैं।

Updated on:

13 Oct 2025 11:24 am

Published on:

13 Oct 2025 10:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / जॉन कैम्पबेल ने रचा इतिहास, 14 साल बाद भारत की सरजमीं पर किया कमाल, छक्का जड़कर पूरा किया शतक

