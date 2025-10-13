जॉन कैम्पबेल ने रचा इतिहास, 14 साल बाद भारत की सरजमीं पर किया कमाल, छक्का जड़कर पूरा किया शतक

भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)
India vs West Indies 2nd Test Day 4 Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेल जा रहा दूसरा टेस्ट अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस मुकाबले में पहले तीन दिन भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। चौथे दिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल ने शतक जड़ते हुए मैच में वापसी कराई है। ये भारत की सरजमीं पर 14 साल बाद किसी कैरेबियाई बल्लेबाज का शतक है। इससे पहले डैरेन ब्रावो ने 2011 में मुंबई में टेस्ट शतक लगाया था। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ अन्य रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए हैं।
कॉलिन्स किंग
रॉबर्ट सैमुअल्स
रिडले जैकब्स
शेन डॉरिच
जॉन कैंपबेल
58 ट्रेवर गोडार्ड
48 जॉन कैंपबेल *
44 डैरेन गंगा
32 इमरुल कायेस
31 बॉब सिम्पसन
मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के शतक की बदौलत पांच विकेट के नुकसान पर 518 रन बनाते हुए पारी घोषित की थी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी महज 248 रन पर सिमट गई और भारत को 270 रनों की बढ़त मिली।
भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दिया। वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट के नुकसान पर 71 ओवर में 235 रन बना लिए हैं। जॉन कैम्पबेल 115 रन बनाकर रवींद्र जडेजा का शिकार बने हैं। शाई होप 85 और रोस्टन चेज 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज भारत से अभी भी 35 रन पीछे हैं।
