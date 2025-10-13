जॉन कैम्पबेल ने रचा इतिहास, 14 साल बाद भारत की सरजमीं पर किया कमाल, छक्का जड़कर पूरा किया शतक

India vs West Indies 2nd Test Day 4 Highlights: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेल जा रहा दूसरा टेस्‍ट अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस मुकाबले में पहले तीन दिन भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। चौथे दिन वेस्‍टइंडीज की दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल ने शतक जड़ते हुए मैच में वापसी कराई है। ये भारत की सरजमीं पर 14 साल बाद किसी कैरेबियाई बल्‍लेबाज का शतक है। इससे पहले डैरेन ब्रावो ने 2011 में मुंबई में टेस्ट शतक लगाया था। इसके अलावा भी उन्‍होंने कुछ अन्‍य रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए हैं।