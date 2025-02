भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को पीछे छोड़ इस कैरेबियाई क्रिकेटर ने जीता यह ICC अवार्ड

ICC Men’s Player of the Month for January 2025: जनवरी की प्रतियोगिताओं के दो अन्य बेहतरीन स्पिनरों पाकिस्तान के नोमान अली और भारत के वरुण चक्रवर्ती को पछाड़कर जोमेल वारिकन ने पहला आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार हासिल किया है।

भारत•Feb 11, 2025 / 05:00 pm• satyabrat tripathi

Jomel Warrican

ICC Men’s Player of the Month for January 2025: वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। वारिकन ने पाकिस्तान में शानदार प्रदर्शन के दम पर यह पुरस्कार जीता, जिसके दौरान उन्होंने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े हासिल किए और वेस्टइंडीज को 35 वर्षों में एशियाई देश में अपनी पहली टेस्ट जीत दिलाई।