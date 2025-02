Champions Trophy: वर्ल्‍ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक दूसरा झटका, पैट कमिंस के बाद एक और स्टार खिलाड़ी का कटा पत्ता!

Josh Hazlewood Set to be Ruled Out of CT: ऑस्‍ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बैक-टू-बैक दूसरा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलियाई हेड कोच जहां पहले ही कप्‍तान पैट कमिंस के खेलने पर प्रश्‍नचिंह लगा चुके हैं। वहीं, अब घातक गेंदबाज जोश हेजलवुड भी इंजरी के चलते चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मिस करने वाले हैं।

भारत•Feb 05, 2025 / 11:53 am• lokesh verma

Josh Hazlewood Set to be Ruled Out of Champions Trophy: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उल्‍टी गिनती जारी है। टूर्नामेंट का उद्घघाटन मुकाबला 19 फरवरी को खेला जाना है। इससे पहले सभी 8 टीमों को 12 फरवरी तक अपने फाइनल स्‍क्‍वॉड घोषित करने हैं, लेकिन इससे पहले कुछ इंजर्ड खिलाड़ि‍यों ने कुछ टीमों की टेंशन बढ़ा दी है। इन्‍हीं टीमों में से एक वनडे वर्ल्‍ड कप चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया भी है, जिसको बैक-टू-बैक दूसरा झटका लगता नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलियाई हेड कोच ने साफ किया किया इंजरी के चलते कप्‍तान पैट कमिंस का खेलना मुश्किल है। वहीं, अब दूसरा बड़ा झटका घातक गेंदबाज जोश हेजलवुड के रूप में लगता नजर आ रहा है, जो इंजरी के चलते चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मिस करने वाले हैं।