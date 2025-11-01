जिसकी वजह से मेलबर्न में हारा भारत, वह खिलाड़ी अब नहीं खेलेगा अगले तीन मुकाबले, जानें वजह

Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्‍ट्रेलिया की दमदार गेंदबाजी के आग भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया और भारत अभिषेक शर्मा के अर्धशतक के बावजूद 18.4 ओवर में महज 125 रनों पर सिमट गया। इसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को हासिल करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच के हीरो जोश हेजलवुड रहे, जिन्‍होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर अहम 3 विकेट चटकाए। सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी टीम इंडिया के लिए अच्‍छी खबर ये है कि विपक्षी टीम एक मैच विनर अब अगले तीन मैच नहीं खेलेगा।