जिसकी वजह से मेलबर्न में हारा भारत, वह खिलाड़ी अब नहीं खेलेगा अगले तीन मुकाबले, जानें वजह

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)
Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की दमदार गेंदबाजी के आग भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया और भारत अभिषेक शर्मा के अर्धशतक के बावजूद 18.4 ओवर में महज 125 रनों पर सिमट गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच के हीरो जोश हेजलवुड रहे, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर अहम 3 विकेट चटकाए। सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर ये है कि विपक्षी टीम एक मैच विनर अब अगले तीन मैच नहीं खेलेगा।
ऑस्ट्रेलिया की टीम में जोश हेजलवुड को पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती 2 मैच के लिए चुना गया था। पहला मैच कैनबरा में बारिश के चलते रद्द हो गया था तो दूसरा मुकाबला मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से अपने नाम किया है। हेजलवुड अब ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण एशेज सीरीज की तैयारी में जुटेंगे। वहीं, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 मुकाबला रविवार 2 नवंबर को बैलेरीव ओवल में खेला जाना है।
ऑस्ट्रेलिया के हाथों मेलबर्न में मिली हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि अभिषेक शर्मा ने काफी आक्रामक बल्लेबाजी से एक पहचान बनाई है। उन्हें आगे भी इसी तरह का क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। इसके साथ ही सूर्या ने मैच हारने की सबसे बड़ी वजह जोश हेजलवुड की जबरदस्त गेंदबाजी को बताया। भारतीय कप्तान ने हेजलवुड की तारीफ करते हुए कहा कि पावरप्ले में हेजलवुड ने जिस तरह से गेंदबाजी की, वह बेहतरीन थी। पावरप्ले में 4 विकेट गिरने के बाद उबरना मुश्किल था।
वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने भी हेजलवुड की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि टॉस जीत गए, क्योंकि पिच में नमी थी और हेजलवुड ने दमदार प्रदर्शन किया। हमें शुरूआत में ही कुछ विकेट की दरकार थी। जबकि प्लेयर आफ द मैच का खिताब जीतने के बाद हेजलवुड ने कहा कि मैंने सही लाइन पर गेंद डालने का प्रयास किया और सब कुछ ठीक रहा। अब मैं एशेज सीरीज के लिए तैयार हूं।
