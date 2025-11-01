Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जिसकी वजह से मेलबर्न में हारा भारत, वह खिलाड़ी अब नहीं खेलेगा अगले तीन मुकाबले, जानें वजह

Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी भारतीय टीम के लिए अच्‍छी खबर है। क्‍योंकि मेलबर्न में ऑस्‍ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे जोश हेजलवुड अब अगले तीन मैच नहीं खेलेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 01, 2025

Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is

भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्‍ट्रेलिया की दमदार गेंदबाजी के आग भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया और भारत अभिषेक शर्मा के अर्धशतक के बावजूद 18.4 ओवर में महज 125 रनों पर सिमट गया। इसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को हासिल करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच के हीरो जोश हेजलवुड रहे, जिन्‍होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर अहम 3 विकेट चटकाए। सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी टीम इंडिया के लिए अच्‍छी खबर ये है कि विपक्षी टीम एक मैच विनर अब अगले तीन मैच नहीं खेलेगा।

अगले तीन मैच नहीं खेलेंगे हेजलवुड

ऑस्‍ट्रेलिया की टीम में जोश हेजलवुड को पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती 2 मैच के लिए चुना गया था। पहला मैच कैनबरा में बारिश के चलते रद्द हो गया था तो दूसरा मुकाबला मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से अपने नाम किया है। हेजलवुड अब ऑस्‍ट्रेलिया के लिए सबसे महत्‍वपूर्ण एशेज सीरीज की तैयारी में जुटेंगे। वहीं, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 मुकाबला रविवार 2 नवंबर को बैलेरीव ओवल में खेला जाना है।

सूर्या बोले- हेजलवुड की वजह से हारे मैच

ऑस्ट्रेलिया के हाथों मेलबर्न में मिली हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि अभिषेक शर्मा ने काफी आक्रामक बल्लेबाजी से एक पहचान बनाई है। उन्‍हें आगे भी इसी तरह का क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। इसके साथ ही सूर्या ने मैच हारने की सबसे बड़ी वजह जोश हेजलवुड की जबरदस्‍त गेंदबाजी को बताया। भारतीय कप्तान ने हेजलवुड की तारीफ करते हुए कहा कि पावरप्ले में हेजलवुड ने जिस तरह से गेंदबाजी की, वह बेहतरीन थी। पावरप्ले में 4 विकेट गिरने के बाद उबरना मुश्किल था।

'अब मैं एशेज सीरीज के लिए तैयार'

वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने भी हेजलवुड की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि टॉस जीत गए, क्‍योंकि पिच में नमी थी और हेजलवुड ने दमदार प्रदर्शन किया। हमें शुरूआत में ही कुछ विकेट की दरकार थी। जबकि प्लेयर आफ द मैच का खिताब जीतने के बाद हेजलवुड ने कहा कि मैंने सही लाइन पर गेंद डालने का प्रयास किया और सब कुछ ठीक रहा। अब मैं एशेज सीरीज के लिए तैयार हूं।

ये भी पढ़ें

Watch: छक्के के लिए जा रही थी गेंद, तिलक वर्मा ने बाउंड्री पर लपका लाजवाब कैच, खूब मिल रही वाहवाही
क्रिकेट
Travis Head

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

01 Nov 2025 08:35 am

Hindi News / Sports / Cricket News / जिसकी वजह से मेलबर्न में हारा भारत, वह खिलाड़ी अब नहीं खेलेगा अगले तीन मुकाबले, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

W,W,W… गजब! रोमारियो शेफर्ड ने नहीं मनाया हैट्रिक का जश्न, बोले- मुझे पता ही नहीं चला

Romario Shepherd unaware of his hat trick
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025 Final: तीसरा फ़ाइनल खेलेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 7 खिताब, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

India Women
क्रिकेट

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका से दो साल में तीसरा वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेलेगा भारत, हर बार टीम इंडिया ने दी है पटखनी

क्रिकेट

IND vs SA, Weather report: फ़ाइनल मुक़ाबले में बारिश का साया, भारत को ऐसे होगा नुकसान, पढ़ें नवी मुंबई के मौसम का हाल

क्रिकेट

क्या विश्व कप 2025 फाइनल के बाद संन्यास ले लेंगी हरमनप्रीत कौर? अंजुम चोपड़ा का बड़ा बयान

Anjum Chopra on Harmanpreet Kaur Retirement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.