Josh Inglis and Adam Zampa ruled out 1st ODI against India: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज का आगाज होने में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। इससे पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक दो बड़े झटके लगे हैं। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्‍लेबाज जोश इंगलिस पिंडली की चोट के कारण शुरुआती वनडे से बाहर हो गए हैं, जबकि एडम ज़म्पा पारिवारिक कारणों के चलते अनुपलब्‍ध रहेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सीरीज के पहले एकदिवसीय मैच के लिए विकेटकीपर जोश फिलिप और स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन को अपनी टीम में शामिल किया है।