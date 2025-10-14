Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत के खिलाफ ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक तगड़े झटके, दो स्‍टार खिलाड़ी हुए बाहर 

Josh Inglis and Adam Zampa ruled out: भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया को दो झटके लगे हैं। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस पिंडली की चोट और एडम ज़म्पा पारिवारिक कारणों के चलते पहले वनडे से बाहर हो गए हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 14, 2025

Josh Inglis and Adam Zampa ruled out

ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़ी जोश इंगलिस और एडम जम्‍पा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Josh Inglis and Adam Zampa ruled out 1st ODI against India: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज का आगाज होने में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। इससे पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक दो बड़े झटके लगे हैं। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्‍लेबाज जोश इंगलिस पिंडली की चोट के कारण शुरुआती वनडे से बाहर हो गए हैं, जबकि एडम ज़म्पा पारिवारिक कारणों के चलते अनुपलब्‍ध रहेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सीरीज के पहले एकदिवसीय मैच के लिए विकेटकीपर जोश फिलिप और स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन को अपनी टीम में शामिल किया है।

चार साल बाद जोश फिलिप की वापसी

बता दें कि जोश फिलिप ने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी बार 2021 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय मैच खेला था। वह अब जोश इंगलिस की जगह लेंगे, जो पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। इसी चोट के कारण वह न्यूजीलैंड दौरे से भी बाहर हो गए थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जानकारी दी है कि ज़म्पा के एडिलेड में खेले जाने वाले दूसरे वनडे के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है। 

एलेक्स कैरी भी नहीं खेलेंगे पहला वनडे

इन दोनों के अलावा एलेक्स कैरी अगले महीने एशेज की तैयारी के लिए क्वींसलैंड के खिलाफ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड शील्ड मैच में खेलने के लिए पहले वनडे मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। कैरी दूसरे वनडे से पहले टीम में शामिल होंगे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता को उम्मीद है कि इंगलिस 25 अक्टूबर को सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध रहेंगे।

रोहित-विराट की होगी वापसी

कुहनेमन 2022 के बाद से अपना पहला वनडे खेलने की कतार में हैं, जबकि मैट शॉर्ट और कूपर कोनोली मेजबान टीम के लिए उपलब्ध अन्य स्पिन विकल्प हैं। भारत ने इस महीने की शुरुआत में रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत एक मज़बूत टीम की घोषणा की थी।

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा

पहला वनडे - 19 अक्टूबर, पर्थ
दूसरा वनडे - 23 अक्टूबर, एडिलेड
तीसरा वनडे - 25 अक्टूबर, सिडनी
पहला टी20 मैच - 29 अक्टूबर, कैनबरा
दूसरा टी20 मैच - 31 अक्टूबर, मेलबर्न
तीसरा टी20 मैच - 2 नवंबर, होबार्ट
चौथा टी20 मैच - 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20 मैच - 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

14 Oct 2025 08:18 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक तगड़े झटके, दो स्‍टार खिलाड़ी हुए बाहर 

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर के नाम आज भी दर्ज है ये नायाब रिकॉर्ड, 15 साल बाद भी नहीं तोड़ पाया कोई   

Happy Birthday Gautam Gambhir
क्रिकेट

SA W vs BAN W: साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत से पॉइंट्स टेबल में भारत को बड़ा झटका, खिसककर इस नंबर पर पहुंची

Women's World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

एशेज को लेकर जो रूट ने किया बड़ा ऐलान, टेंशन में ऑस्ट्रेलियाई खेमा

Joe Root
क्रिकेट

SA-W vs BAN-W: मारिजाने कैप और क्लो ट्रायॉन की फिफ्टी से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को दी शिकस्त

SA-W vs BAN-W
क्रिकेट

अर्जुन तेंदुलकर की क्रिकेट मैदान पर वापसी, 15 अक्टूबर से इस टीम की तरफ से एक्शन में आएंगे नजर

Arjun Tendulkar 5 Wicket Haul before IPL 2025 Mega Auction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.