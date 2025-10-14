ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जोश इंगलिस और एडम जम्पा। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
Josh Inglis and Adam Zampa ruled out 1st ODI against India: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज का आगाज होने में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। इससे पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक दो बड़े झटके लगे हैं। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस पिंडली की चोट के कारण शुरुआती वनडे से बाहर हो गए हैं, जबकि एडम ज़म्पा पारिवारिक कारणों के चलते अनुपलब्ध रहेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सीरीज के पहले एकदिवसीय मैच के लिए विकेटकीपर जोश फिलिप और स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन को अपनी टीम में शामिल किया है।
बता दें कि जोश फिलिप ने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी बार 2021 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय मैच खेला था। वह अब जोश इंगलिस की जगह लेंगे, जो पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। इसी चोट के कारण वह न्यूजीलैंड दौरे से भी बाहर हो गए थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जानकारी दी है कि ज़म्पा के एडिलेड में खेले जाने वाले दूसरे वनडे के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है।
इन दोनों के अलावा एलेक्स कैरी अगले महीने एशेज की तैयारी के लिए क्वींसलैंड के खिलाफ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड शील्ड मैच में खेलने के लिए पहले वनडे मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। कैरी दूसरे वनडे से पहले टीम में शामिल होंगे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता को उम्मीद है कि इंगलिस 25 अक्टूबर को सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध रहेंगे।
कुहनेमन 2022 के बाद से अपना पहला वनडे खेलने की कतार में हैं, जबकि मैट शॉर्ट और कूपर कोनोली मेजबान टीम के लिए उपलब्ध अन्य स्पिन विकल्प हैं। भारत ने इस महीने की शुरुआत में रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत एक मज़बूत टीम की घोषणा की थी।
पहला वनडे - 19 अक्टूबर, पर्थ
दूसरा वनडे - 23 अक्टूबर, एडिलेड
तीसरा वनडे - 25 अक्टूबर, सिडनी
पहला टी20 मैच - 29 अक्टूबर, कैनबरा
दूसरा टी20 मैच - 31 अक्टूबर, मेलबर्न
तीसरा टी20 मैच - 2 नवंबर, होबार्ट
चौथा टी20 मैच - 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20 मैच - 8 नवंबर, ब्रिस्बेन
