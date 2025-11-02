Kane Williamson retires from T20Is: केन विलियमसन ने अचानक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इस तरह अगले टी20 विश्व कप से सिर्फ चार महीने पहले उनके 93 मैचों के करियर का अंत हो गया है। 35 वर्षीय ये दिग्‍गज पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड के लिए दूसरा सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 33 की औसत से कुल 2575 रन बनाए हैं, जिसमें 18 अर्धशतक और 95 का उच्चतम स्कोर शामिल है। उन्‍होंने टी20 में न्‍यूजीलैंड के लिए 2011 में डेब्‍यू किया था। इसके बाद उन्‍होंने 75 मैचों में टीम की कप्तानी भी की। उनकी कप्‍तानी में न्यूजीलैंड दो आईसीसी टी20 विश्व कप सेमीफाइनल (2016 और 2022) और एक बार फाइनल (2021) में पहुंची।