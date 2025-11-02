केन विलियमसन। (फोटो सोर्स: IANS)
Kane Williamson retires from T20Is: केन विलियमसन ने अचानक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इस तरह अगले टी20 विश्व कप से सिर्फ चार महीने पहले उनके 93 मैचों के करियर का अंत हो गया है। 35 वर्षीय ये दिग्गज पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड के लिए दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 33 की औसत से कुल 2575 रन बनाए हैं, जिसमें 18 अर्धशतक और 95 का उच्चतम स्कोर शामिल है। उन्होंने टी20 में न्यूजीलैंड के लिए 2011 में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 75 मैचों में टीम की कप्तानी भी की। उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड दो आईसीसी टी20 विश्व कप सेमीफाइनल (2016 और 2022) और एक बार फाइनल (2021) में पहुंची।
केन विलियमसन ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर को अलविदा कहते हुए कहा कि ये एक ऐसी चीज है, जिसका हिस्सा बनना मुझे लंबे समय से पसंद है और मैं इन यादों और अनुभवों के लिए बहुत आभारी हूं। यह मेरे और टीम के लिए सही समय है। इससे टीम को सीरीज को आगे बढ़ाने और अपने अगले प्रमुख लक्ष्य टी20 विश्व कप के लिए स्पष्टता मिलेगी।
केन ने कहा कि बहुत सारी टी20 प्रतिभाएं हैं और अगला दौर इन खिलाड़ियों को क्रिकेट के प्रति जागरूक करने और उन्हें विश्व कप के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। मिचेल सैंटनर एक शानदार कप्तान और नेतृत्वकर्ता हैं। उन्होंने इस टीम के साथ वास्तव में अपनी क्षमता का परिचय दिया है। अब इस फॉर्मेट में ब्लैककैप्स को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और मैं दूर से ही उनका सपोर्ट करूंगा।
उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस टीम से बहुत लगाव है। ब्लैककैप्स एक खास जगह है और आप इसके लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना चाहते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। यह एक सफर और एक लक्ष्य है और यही मुझे अंतरराष्ट्रीय खेल और इस माहौल में पसंद है। मैं रॉब स्टीड और न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ संवाद जारी रखूंगा, जिन्होंने मुझे पूरे समय भरपूर समर्थन दिया है।
एनजेडसी के सीईओ स्कॉट वीनिन्क ने न्यूजीलैंड क्रिकेट में विलियमसन के योगदान की सराहना की और उनके प्रभाव को अत्यंत बताया। वीनिन्क ने कहा कि एक खिलाड़ी के रूप में केन का प्रदर्शन और टी20 टीम के कप्तान के रूप में उनकी सेवा अभूतपूर्व रही है। हर परिस्थिति में उनके रन उनके विश्वस्तरीय बल्लेबाज होने को दर्शाते हैं और मैदान के अंदर और बाहर उनके नेतृत्व का प्रभाव भी उतना ही प्रभावशाली है।
बता दें कि न्यूजीलैंड के 2024 टी20 विश्व कप से जल्दी बाहर होने के बाद विलियमसन ने पहले ही सीमित ओवरों की कप्तानी मिचेल सैंटनर को सौंप दी गई थी। वहीं, विलियमसन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैपल-हैडली टी20 सीरीज से बाहर रहने का फैसला किया था और फिर कमर की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद उन्होंने हाल ही में सीमित ओवरों के फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से वापसी की है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग