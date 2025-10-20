Patrika LogoSwitch to English

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में सबसे खतरनाक बल्लेबाज की हुई वापसी

Kane Williamson returns: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से न्‍यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और विस्‍फोटक बल्‍लेबाज केन विलियमसन की वापसी हो रही है। उन्‍होंने अपना आखिरी वनडे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 20, 2025

Kane Williamson returns

न्‍यूजीलैंड के बल्‍लेबाज रचिन रवींद्र और केन विलियमसन। (फोटो सोर्स: IANS)

Kane Williamson returns: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन की इंग्लैंड के खिलाफ 26 अक्टूबर से शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए कीवी टीम में वापसी हुई है। सबसे अनुभवी और विस्‍फोटक बल्‍लेबाज विलियमसन की वापसी से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी मजबूत होगी। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने वनडे टीम में केन विलियमसन की वापसी का स्वागत किया है। वाल्टर ने एक बयान में कहा कि केन अपनी चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि केन ब्लैककैप्स के लिए क्या मायने रखते हैं। उनके कौशल अनुभव और नेतृत्व क्षमता का टीम में वापस आना शानदार है।

चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था आखिरी वनडे

विलियमसन इस साल की शुरुआत में मार्च में दुबई में हुए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद न्यूजीलैंड के लिए खेलने उतरेंगे। विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके वनडे करियर पर गौर करें तो 35 साल के इस बल्लेबाज ने 173 वनडे की 165 पारियों में 15 शतक और 47 अर्धशतक लगाते हुए 8,853 रन बनाए हैं। उनका औसत 48.89 रहा है।

हाल ही में बने एलएसजी के रणनीतिक सलाहकार

केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ आकस्मिक अनुबंध में हैं। इस वजह से वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज से बाहर रहे थे। काउंटी क्रिकेट और द हंड्रेड खेलने की वजह से वह जिम्बाब्वे दौरे से भी बाहर रहे थे। विलियमसन को हाल ही में आईपीएल की लखनऊ सुपर जायंट्स का रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है।

26 अक्‍टूबर से शुरू होगी सीरीज

न्यूजीलैंड की एकदिवसीय टीम 26 अक्‍टूबर रविवार के शुरुआती मैच से पहले शुक्रवार को तौरंगा में एकत्रित होगी। दूसरा एकदिवसीय मैच 29 अक्टूबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा, जबकि इंग्लैंड का दौरा 1 नवंबर को वेलिंगटन में तीसरे एकदिवसीय मैच के साथ समाप्त होगा।

न्यूजीलैंड की वनडे टीम

मिशेल सैंटनर (कप्तान), केन विलियमसन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेट कीपर), डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, और विल यंग।

Oct 20, 2025

20 Oct 2025 08:35 am

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में सबसे खतरनाक बल्लेबाज की हुई वापसी

