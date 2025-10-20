इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में सबसे खतरनाक बल्लेबाज की हुई वापसी

Kane Williamson returns: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन की इंग्लैंड के खिलाफ 26 अक्टूबर से शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए कीवी टीम में वापसी हुई है। सबसे अनुभवी और विस्‍फोटक बल्‍लेबाज विलियमसन की वापसी से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी मजबूत होगी। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने वनडे टीम में केन विलियमसन की वापसी का स्वागत किया है। वाल्टर ने एक बयान में कहा कि केन अपनी चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि केन ब्लैककैप्स के लिए क्या मायने रखते हैं। उनके कौशल अनुभव और नेतृत्व क्षमता का टीम में वापस आना शानदार है।