Kapil Dev on Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में जबरदस्‍त प्रदर्शन करने वाले टीनएज सनसनी वैभव सूर्यवंशी को शनिवार को भारतीय टी20 टीम में चयन किया गया। 15 वर्षीय बल्लेबाज को आयरलैंड-इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए चुनी गई भारतीय सीनियर टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल के 19वें सीजन के दौरान उनके दमदार प्रदर्शन को देख उन्‍हें जल्‍द से जल्‍द राष्‍ट्रीय टीम में चुनने की वकालत करने वाले तमाम क्रिकेटर अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि वैभव की जिंदगी अभी शुरू हुई है, उन्‍हें अभी लंबा रास्ता तय करना है।