8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है’, भारत के महान कप्‍तान कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी को दी बड़ी सीख

Kapil Dev on Vaibhav Sooryavanshi: भारत को पहला विश्‍व कप जिताने वाले महान कप्‍तान कपिल देव ने टीनएज सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में चुने जाने पर बड़ी सीख दी है। उन्‍होंने कहा कि उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है। अगर वह जमीन से जुड़ा रहे और अपना ख्याल रखे, तो यह उसके लिए अच्छा होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 08, 2026

Kapil Dev on Vaibhav Sooryavanshi

वैभव सूर्यवंशी। इनसेट में कपिल देव। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Kapil Dev on Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में जबरदस्‍त प्रदर्शन करने वाले टीनएज सनसनी वैभव सूर्यवंशी को शनिवार को भारतीय टी20 टीम में चयन किया गया। 15 वर्षीय बल्लेबाज को आयरलैंड-इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए चुनी गई भारतीय सीनियर टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल के 19वें सीजन के दौरान उनके दमदार प्रदर्शन को देख उन्‍हें जल्‍द से जल्‍द राष्‍ट्रीय टीम में चुनने की वकालत करने वाले तमाम क्रिकेटर अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि वैभव की जिंदगी अभी शुरू हुई है, उन्‍हें अभी लंबा रास्ता तय करना है।

'हम सभी उन पर जरुरत से ज्यादा दबाव डाल रहे हैं'

भारत को पहला विश्व कप जिताने वाले कप्तान ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी जाहिर तौर पर खास टैलेंट हैं, लेकिन उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने क्लब क्रिकेट और आईपीएल में जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपनी काबिलियत को दिखाया है। लेकिन, उन्‍हें को अभी खुद पर ध्यान देने की जरुरत है, क्योंकि उन्हें बहुत दूर तक जाना है। इस समय हम सभी उन पर जरुरत से ज्यादा दबाव डाल रहे हैं।

'टीम के चयन में अब आईपीएल काफी अहम रोल'

उन्‍होंने कहा कि भारतीय टीम के चयन में अब आईपीएल काफी अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आईपीएल की मदद से चयनकर्ता यह देख पाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस तरह का क्रिकेट खेल रहा है। पूर्व कप्तान ने कहा कि चयनकर्ताओं के पास अब बहुत सारे विकल्प हैं और वह यह फैसला ले सकते हैं कि कौन टीम में फिट बैठ सकता है।

टी20 कप्‍तान बदलने के सवाल पर बचते नजर आए कपिल

कपिल से जब पूछा गया कि क्या सूर्यकुमार की जगह पर श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान बनाने का चयनकर्ताओं का फैसला सही है, तो इस पर वह स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इसका बेहतर जवाब चयनकर्ता या फिर खिलाड़ियों को खेलते देख रहे लोग दे सकते हैं।

इस वजह से सूर्यकुमार यादव से छीनी गई कप्‍तानी

बता दें कि भारतीय टीम को इसी साल अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार को चयनकर्ताओं ने लंबे समय से खराब प्रदर्शन के चलते टी20 सेटअप से बाहर कर दिया है। कप्तानी के साथ-साथ सूर्यकुमार को टी20 टीम में जगह भी नहीं दी गई है। सूर्या लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और इसी के चलते उन्‍हें दरकिनार किया गया है।

Manav Suthar ने तोड़ डाला अश्विन का 15 साल पुराना रिकॉर्ड, डेब्‍यू टेस्‍ट की पारी में दूसरा सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन कर रचा इतिहास

ये भी पढ़ें
Manav Suthar test record

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

08 Jun 2026 03:14 pm

Published on:

08 Jun 2026 02:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है’, भारत के महान कप्‍तान कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी को दी बड़ी सीख

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारतीय टीम ने बदलकर रख दिया टेस्‍ट क्रिकेट का इतिहास, 94 साल में पहली बार दर्ज की सबसे बड़ी जीत

Biggest innings wins for India
क्रिकेट

IND vs AFG: भारत ने रचा इतिहास, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया, डेब्यू टेस्ट में सुथार ने झटके 7 विकेट

IND vs AFG Test
क्रिकेट

रिपोर्टर ने पूछा- ‘यह आपका आखिरी टी20 विश्व कप है’, हरमनप्रीत कौर ने एमएस धोनी की तरह दिया जवाब, हंसने लगे अन्य टीमों के कप्तान

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

'वह टेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन...', एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी के चयन पर दिया बड़ा बयान

AB de villiers on Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

कप्तानी जाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने उठाया बड़ा कदम, सोशल मीडिया से मुंबई इंडियंस को हटाया, MI छोड़ने के संकेत?

Suryakumar Yadav, Mumbai Indians, Hardik Pandya Instagram, Surya Leaves MI, Ravichandran Ashwin on Surya,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.