बेंगलुरु हादसे के बाद कर्नाटक के CM का बड़ा ऐलान, यहां बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम

India's 2nd Biggest Cricket Stadium: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के सूर्या सिटी, बोम्मासंद्रा में एक विश्वस्तरीय खेल परिसर बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल होगा। पूरा होने पर यह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। यह कदम 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल 2025 के विजय समारोह के दौरान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद उठाया गया है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी।
1,650 करोड़ रुपये की यह परियोजना पूरी तरह से केएचबी द्वारा वित्त पोषित होगी और 100 एकड़ में फैली होगी। क्रिकेट मैदान के अलावा इस परिसर में आठ इनडोर और आठ आउटडोर खेलों के लिए सुविधाएं, अत्याधुनिक जिम, प्रशिक्षण केंद्र, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, होटल और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए एक कन्वेंशन हॉल भी होगा। यह बीसीसीआई की ओर बेंगलुरु में बनाए गए नए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) उत्कृष्टता केंद्र जैसा हो सकता है।
बेंगलुरु भगदड़ की घटना की जांच करने वाले न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि 32,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम, जो केवल 17 एकड़ में फैला है, बड़े आयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं है। आयोग ने ऐसे मैचों को बेहतर सुविधाओं और पार्किंग वाले अधिक विशाल स्थानों पर स्थानांतरित करने की सिफ़ारिश की थी।
रिपोर्ट के बाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को तत्काल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। पुलिस की मंज़ूरी न मिलने के बाद महाराजा ट्रॉफी 2025 टी20 टूर्नामेंट को मैसूर स्थानांतरित कर दिया गया। इससे इस साल के अंत में होने वाले पांच महिला विश्व कप मैचों और यहां तक कि इस प्रतिष्ठित स्थल पर 2026 के आईपीएल मैचों की मेज़बानी पर भी संदेह के बादल छा गए हैं।