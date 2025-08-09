बेंगलुरु हादसे के बाद कर्नाटक के CM का बड़ा ऐलान, यहां बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम

India's 2nd Biggest Cricket Stadium: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के सूर्या सिटी, बोम्मासंद्रा में एक विश्वस्तरीय खेल परिसर बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल होगा। पूरा होने पर यह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्‍टेडियम होगा। यह कदम 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल 2025 के विजय समारोह के दौरान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद उठाया गया है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी।