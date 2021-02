भारतीय तेज गेंदबाज विनय कुमार ने क्रिकेट को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर लिखा ये इमोशनल नोट

नई दिल्ली। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज तथा रणजी में कर्नाटक की कप्तानी करने वाले विनय कुमार (Vinay Kumar) ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास (retirement) लेने की घोषणा की। 37 वर्षीय कुमार ने भारत के लिए 31 वनडे, 9 टी20 और 1 टेस्ट मैच खेला है। वनडे में उनका आखिरी मैच 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा। रणजी ट्रॉफी में उनकी कप्तानी में कर्नाटक ने 2013-14 और 2014-15 में दो बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता।

कुमार ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा, दावेनगेरे एक्सप्रेस जो 25 वर्षो से चल रही थी और उसने क्रिकेट के कई स्टेशनों को पार किया, वो आज उस स्टेशन पर पहुंच गई जिसे रिटारमेंट कहते हैं। उन्होंने लिखा, यह आसान फैसला नहीं था। हालांकि, हर एक खिलाड़ी के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जहां उसे यह निर्णय लेना पड़ता है। मैं विनय कुमार अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं।

कुमार ने 2004 में रणजी ट्रॉफी मैच में बंगाल के खिलाफ कर्नाटक के लिए खेलते हुए अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी। अपने 17 साल के लंबे प्रथम श्रेणी कॅरियर में उन्होंने 139 मैचों में 22.44 के औसत से 504 विकेट लिए।

Thankyou all for your love and support throughout my career. Today I hang up my boots. 🙏🙏❤️ #ProudIndian pic.twitter.com/ht0THqWTdP