टीम इंडिया से बाहर होते ही फॉर्म में लौटा बल्लेबाज, 26वां शतक ठोक हासिल किया बड़ा मुकाम

Karun Nair Century, Karnataka vs Kerala: कर्नाटक और केरल के बीच रणजी ट्रॉफी का ग्रुप-बी मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मंगलापुरम स्थित केसीए क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए 10 टेस्ट खेल चुके कर्नाटक के धाकड़ बल्लेबाज करुण नायर ने कमाल का प्रदर्शन कर अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, 33 वर्षीय बल्लेबाज ने केरल के खिलाफ पहली पारी में शानदार शतक ठोका। उन्होंने इस शतक के लिए 161 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 2 छक्के लगाए। समाचार लिखे जाने तक वह अभी भी 201 गेंद में 12 चौके और 2 छक्के संग 116 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे।