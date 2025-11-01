Patrika LogoSwitch to English

टीम इंडिया से बाहर होते ही फॉर्म में लौटा बल्लेबाज, 26वां शतक ठोक हासिल किया बड़ा मुकाम

Karun Nair Century: करुण नायर ने मौजूदा रणजी सीरीज में लगातार दूसरे मैच में सेंचुरी ठोकी है। केरल से पहले उन्होंने गोवा के खिलाफ नाबाद 174 रन की पारी खेली थी। घरेलू क्रिकेट में बैक टू बैक दो शतक से उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम में वापसी का दावा ठोक दिया है। उनकी फॉर्म को देखते हुए भारतीय चयनकर्ताओं को उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा।

Satya Brat Tripathi

Nov 01, 2025

Karun Nair

करुण नायर, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)

Karun Nair Century, Karnataka vs Kerala: कर्नाटक और केरल के बीच रणजी ट्रॉफी का ग्रुप-बी मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मंगलापुरम स्थित केसीए क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए 10 टेस्ट खेल चुके कर्नाटक के धाकड़ बल्लेबाज करुण नायर ने कमाल का प्रदर्शन कर अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, 33 वर्षीय बल्लेबाज ने केरल के खिलाफ पहली पारी में शानदार शतक ठोका। उन्होंने इस शतक के लिए 161 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 2 छक्के लगाए। समाचार लिखे जाने तक वह अभी भी 201 गेंद में 12 चौके और 2 छक्के संग 116 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे।

इस सीजन लगाई लगातार दूसरी सेंचुरी

केरल के खिलाफ शनिवार को उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। यह मौजूद रणजी सीजन में उनकी लगातार दूसरी सेंचुरी है। इससे पहले उन्होंने उन्होंने गोवा के खिलाफ शानदार नाबाद 174 रन की पारी खेली थी। कर्नाटक और गोवा के बीच खेला गया यह मुकाबला ड्रॉ रहा था। वहीं, सौराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट का अपना 38वां अर्द्धशतक लगाया था। सौराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने 78 रन की पारी खेली थी।

ऐसा वाले कर्नाटक ने छठे खिलाड़ी

करुण नायर केरल के खिलाफ शतक ठोक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले कर्नाटक के छठे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा राहुल द्रविड़, गुंडप्पा विश्वनाथ, बृजेश पटेल, सैयद किरमानी और रॉबिन उथप्पा कर चुके हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम में नहीं मिली थी जगह

करुण नायर इस साल इंग्लैंड दौर पर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने गई भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे। लेकिन उनका प्रदर्शन फीका रहा था। वह 8 टेस्ट इनिंग में कुल 205 रन ही बना सके थे। उनके खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली थी। हालांकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन कर एक बार भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी का दावा ठोक दिया है।

