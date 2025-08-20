ICC Rankings: ODI में महाराज बने नंबर-1 तो T20 में तूफानी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाई लंबी छलांग

ICC ODI and T20 Rankings: साउथ अफ्रीका ने केर्न्स में तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से हराया है। प्रोटियाज की इस जीत में केशव महाराज ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में महाराज ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 35 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर ने 33 रन देकर पांच विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया था। उन्‍होंने भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव और महेश तीक्षणा को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है।