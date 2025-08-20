Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC Rankings: ODI में महाराज बने नंबर-1 तो T20 में तूफानी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाई लंबी छलांग

ICC Rankings: आईसीसी ने बुधवार को वनडे और टी20i की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज ने फिर से पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, तूफानी बल्‍लेबाज डेवाल्‍ड ब्रेविस ने टी20 बल्‍लेबाजी रैंकिंग में लंबी छलाग लगाते हुए 12वां स्‍थान हासिल किया है।

भारत

lokesh verma

Aug 20, 2025

ICC Rankings
ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ विकेट लेने की खुशी मनाते केशव महाराज। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

ICC ODI and T20 Rankings: साउथ अफ्रीका ने केर्न्स में तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से हराया है। प्रोटियाज की इस जीत में केशव महाराज ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में महाराज ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 35 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर ने 33 रन देकर पांच विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया था। उन्‍होंने भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव और महेश तीक्षणा को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है।

जायडेन सील्स ने लगाई 17 स्‍थानों की छलांग

वहीं, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जायडेन सील्स ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के अंतिम वनडे में 18 रन देकर छह विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन के चलते 17 स्थान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर आ गए। पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद (18 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त 43वें स्थान पर) और वेस्टइंडीज के स्पिनर रोस्टन चेज़ (सात स्थान ऊपर चढ़कर 67वें स्थान पर) भी इस सूची में आगे बढ़ने वाले अन्य खिलाड़ी हैं।

ODI बल्‍लेबाजी में शाई होप 7वें स्‍थान पर पहुंचे

पुरुषों की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम वनडे में नाबाद 120 रन बनाने के बाद दो स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर आ गए हैं। जबकि एडेन मार्करम (चार स्थान ऊपर चढ़कर 21वें स्थान पर), टेम्बा बावुमा (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर) और मिचेल मार्श (छह स्थान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर) भी आगे बढ़ने वाले अन्य खिलाड़ी हैं।

डेवाल्ड ब्रेविस 12वें स्‍थान पर पहुंचे

पुरुषों की टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस अपनी बढ़त जारी रखते हुए 9 स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई मार्श और ग्लेन मैक्सवेल क्रमशः चार और 10 स्थान ऊपर चढ़कर 25वें और 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

टी20 गेंदबाजी में नाथन एलिस पहुंचे तीसरे पायदान पर

टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस (तीन स्थान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर) और जोश हेजलवुड (दो स्थान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर) ने महत्वपूर्ण सुधार किया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा 44वें स्थान से 37वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

20 Aug 2025 03:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Rankings: ODI में महाराज बने नंबर-1 तो T20 में तूफानी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाई लंबी छलांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.