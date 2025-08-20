ICC Rankings: ODI में महाराज बने नंबर-1 तो T20 में तूफानी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाई लंबी छलांग

ICC ODI and T20 Rankings: साउथ अफ्रीका ने केर्न्स में तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से हराया है। प्रोटियाज की इस जीत में केशव महाराज ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में महाराज ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 35 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर ने 33 रन देकर पांच विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया था। उन्होंने भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव और महेश तीक्षणा को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है।
वहीं, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जायडेन सील्स ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के अंतिम वनडे में 18 रन देकर छह विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन के चलते 17 स्थान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर आ गए। पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद (18 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त 43वें स्थान पर) और वेस्टइंडीज के स्पिनर रोस्टन चेज़ (सात स्थान ऊपर चढ़कर 67वें स्थान पर) भी इस सूची में आगे बढ़ने वाले अन्य खिलाड़ी हैं।
पुरुषों की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम वनडे में नाबाद 120 रन बनाने के बाद दो स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर आ गए हैं। जबकि एडेन मार्करम (चार स्थान ऊपर चढ़कर 21वें स्थान पर), टेम्बा बावुमा (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर) और मिचेल मार्श (छह स्थान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर) भी आगे बढ़ने वाले अन्य खिलाड़ी हैं।
पुरुषों की टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस अपनी बढ़त जारी रखते हुए 9 स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई मार्श और ग्लेन मैक्सवेल क्रमशः चार और 10 स्थान ऊपर चढ़कर 25वें और 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस (तीन स्थान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर) और जोश हेजलवुड (दो स्थान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर) ने महत्वपूर्ण सुधार किया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा 44वें स्थान से 37वें स्थान पर पहुंच गए हैं।