Kieron Pollard Create History: कीरोन पोलार्ड ने रचा इतिहास, टी-20 क्रिकेट में नहीं है कोई आस-पास

Kieron Pollard टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 700 मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, जिसे किसी भी खिलाड़ी के लिए तोड़ना आसान नहीं होगा।

भारत•Jun 24, 2025 / 09:11 pm• satyabrat tripathi

Kieron Pollard (Photo Credit – IANS)

Kieron Pollard etched his name in the Cricket record books: वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने मेजर लीग क्रिकेट (Major League Cricket) में सोमवार को एमआई न्यूयॉर्क की तरफ से सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स (San Francisco Unicorns) के खिलाफ खेलते हुए अपना नाम क्रिकेट इतिहास में दर्ज करा लिया है। वह टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 700 मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, जिसे किसी भी खिलाड़ी के लिए तोड़ना आसान नहीं होगा।