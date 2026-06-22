Kieron Pollard Clash: IPL में स्टार्क के बाद MLC में सुपर किंग्स को परेशान करते दिखे कीरोन पोलार्ड, बीच मैच में बढ़ा तनाव

मैच के दौरान टेक्सस सुपर किंग्स की पारी के 11वें ओवर में शुभम रंजने और मिलिंद कुमार बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी कीरोन पोलार्ड के पास थी। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभम ने शॉट खेला और दो रन लेने के लिए दौड़े। इसी दौरान उनकी और पोलार्ड की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कुछ पल के लिए माहौल गर्म हो गया।