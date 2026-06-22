Vaibhav Suryavanshi की एक गलती, जिसकी वजह से एक महीने में 4 शतक हो गए मिस

Vaibhav Suryavanshi Mistake: ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के खिताबी मुकाबले में 94 रन की शानदार पारी खेलकर वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े मुकाबलों में कितने खतरनाक हो जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्डकप के फाइनल और आईपीएल ने नॉकआउट्स में बड़ी पारियां खेली हैं। हालांकि, वह लगातार एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से पिछले एक महीने के भीतर चार बार शतक से चुके हैं।