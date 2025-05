KKR vs RR Highlights: रियान पराग के लगातार 6 छक्के भी नहीं आए काम, केकेआर ने जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीदें रखी जिंदा

𝙍𝙖𝙢𝙥𝙖𝙣𝙩 𝙍𝙞𝙮𝙖𝙣 🔥



The #RR captain is in the mood tonight 😎



He keeps @rajasthanroyals in the game 🩷



Updates ▶ https://t.co/wg00ni9CQE#TATAIPL | #KKRvRR | @rajasthanroyals | @ParagRiyan pic.twitter.com/zwGdrP3yMB