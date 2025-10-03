केएल राहुल ने 9 साल बाद भारतीय सरजमीं पर ठोका शतक, कपिल देव-विजय मांजरेकर की लिस्ट में हुए शामिल

IND vs WI 1st Test Day 2 Score Update: विदेशों में 9 शतक लगाने वाले केएल राहुल ने शुक्रवार को भारतीय सरजमीं पर अपना दूसरा शतक ठोक दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में दूसरे दिन शतक पूरा किया। उनके शतक से भारतीय टीम बड़ी लीड की ओर बढ़ गई है। उनके टेस्ट करियर का यह 11वां शतक है। राहुल ने 190 गेंदों का सामना करने के बाद शतक पूरा किया। इससे पहले उन्होंने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेपक में शतक जड़ा था।