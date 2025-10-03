केएल राहुल ने 9 साल बाद भारतीय सरजमीं पर ठोका शतक, कपिल देव-विजय मांजरेकर की लिस्ट में हुए शामिल

केएल राहुल, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
IND vs WI 1st Test Day 2 Score Update: विदेशों में 9 शतक लगाने वाले केएल राहुल ने शुक्रवार को भारतीय सरजमीं पर अपना दूसरा शतक ठोक दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में दूसरे दिन शतक पूरा किया। उनके शतक से भारतीय टीम बड़ी लीड की ओर बढ़ गई है। उनके टेस्ट करियर का यह 11वां शतक है। राहुल ने 190 गेंदों का सामना करने के बाद शतक पूरा किया। इससे पहले उन्होंने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेपक में शतक जड़ा था।
राहुल ने 26 पारी के बाद भारत में दूसरा शतक पूरा किया। इस तरह वह विजय मांजरेकर, पॉली उमिरगर, कपिल देव और अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 26 पारियों के अंतराल के बाद भारतीय सरजमीं पर शतक लगाया। इस लिस्ट में अश्विन सबसे आगे हैं, जिन्होंने 26 पारियों के बाद भारतीय सरजमीं पर टेस्ट शतक लगाया था। सैयद किरमानी ने 32 और चंदू बोर्डे ने 27 पारियों के बाद यह कारनामा किया था।
राहुल ने इससे पहले भारत के लिए 63 टेस्ट मैचों की 111 पारियों में 199 रन के हाई स्कोर के साथ 3,800 से ज्यादा रन बनाए थे। उनका टेस्ट औसत 35 का रहा है, जो जाहिर तौर पर इस मैच के बाद बढ़ जाएगा। राहुल ने 11 शतक के अलावा 19 अर्धशतकीय पारियां भी खेली हैं। लंच तक भारतीय टीम ने 67 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 218 रन बना लिए थे। राहुल 100 रन बनाकर नाबाद थे तो जुरेल बी 14 रन बनाकर नॉटआउट पवेलियन लौटे।
इससे पहले वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पूरी टीम 162 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट हासिल किए तो बुमराह ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके। इसके बाद राहुल और जायसवाल ने पारी की शुरुआत की। यशस्वी 36 रन बनाकर आउट हुए तो साई सुदर्शन ने 7 रन बनाए। शुभमन गिल दूसरे दिन 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
