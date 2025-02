ऋषभ पंत या केएल राहुल कौन करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में विकेटकीपिंग, कोच गौतम गंभीर ने कंफर्म किया नाम

Who is India’s Wicketkeeper for Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 20 फरवरी से बांग्‍लादेश के खिलाफ करेगी। इससे पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने कंफर्म किया है कि टूर्नामेंट में विकेटकीपर के रूप में केएल राहुल या ऋषभ पंत किसे टूर्नामेंट में प्राथमिकता दी जाएगी?

भारत•Feb 13, 2025 / 11:14 am• lokesh verma

Who is India’s Wicketkeeper for Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से होने जा रहा है। हाईब्रिड मॉडल पर खेले जा रहे इस मेगा इवेंट में हिस्‍सा लेने लिए भारतीय टीम के 15 फरवरी को दुबई पहुंचने की संभावना है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पुष्टि की है कि चैंपियंस ट्रॉफी में केएल राहुल बतौर विकेटकीपर पहली पसंद होंगे। उन्होंने पुष्टि की कि कर्नाटक का ये विकेटकीपर-बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि ऋषभ पंत को बेंच पर बैठना होगा। केएल राहुल ने ही भारत बनाम इंग्‍लैंड वनडे सीरीज में टीम के लिए विकेटकीपिंग की और महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा की।