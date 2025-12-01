“ड्रेसिंग रूम में कदम रखते ही दिख गया था टैलेंट”, कप्तान केएल राहुल ने गेंदबाज की तारीफों के पुल बांधे

KL Rahul Statement on Harshit Rana: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए सीरीज के पहले वनडे में भारत ने अफ्रीकी टीम को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में दिग्गज बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने भी अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। हर्षित ने इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में 10 ओवर में 65 रन देकर 3 विकेट चटकाए।