“ड्रेसिंग रूम में कदम रखते ही दिख गया था टैलेंट”, कप्तान केएल राहुल ने गेंदबाज की तारीफों के पुल बांधे

केएल राहुल, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
KL Rahul Statement on Harshit Rana: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए सीरीज के पहले वनडे में भारत ने अफ्रीकी टीम को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में दिग्गज बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने भी अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। हर्षित ने इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में 10 ओवर में 65 रन देकर 3 विकेट चटकाए।
पारी के दूसरे और अपने पहले ही ओवर में हर्षित ने 2 विकेट झटक लिए। पहली गेंद पर रयान रिकल्टन को बोल्ड किया और तीसरी ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक को राहुल के हाथों कैच करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके अलावा हर्षित ने खतरनाक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को भी स्लोअर गेंद पर फंसाकर आउट किया। हर्षित के शानदार प्रदर्शन पर कप्तान केएल राहुल ने पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में उन्हें 'स्पेशल' कहा।
पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में हर्षित राणा पर बात करते हुए कप्तान के एल राहुल ने कहा कि, "हर्षित ने बहुत अच्छा किया। हम सभी जानते थे कि उनमें क्षमता है और जब से वे ड्रेसिंग रूम में आए हैं, हमें पता था कि वे स्पेशल हैं। वे ऐसे गेंदबाज हैं, जिनकी भारतीय टीम को तलाश थी। वे ऊंचे कद के हैं, तेज गति से गेंद डाल सकते हैं और डेक हिट कर सकते हैं।"
हर्षित राणा पर बात करते हुए केएल राहुल ने कहा, "वे अभी परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें बहुत क्षमता है और यह देखना अद्भुत है कि वे क्या कर सकते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। यहां पर भी उनसे यही अपेक्षा थी कि वे नई गेंद से शुरुआती विकेट झटकें। यह देखना वाकई सुखद था।"
इस प्रदर्शन के बाद हर्षित राणा ने सभी आलोचकों को खामोश कर दिया है। राणा अब भारत के लिए एक अच्छे तेज गेंदबाजी विकल्प बन गए हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर वे ऐसा प्रदर्शन बरकरार रखते हैं, तो आने वाले समय में भारत के तेज गेंदबाजी विभाग में तीनों फॉर्मेट के अहम सदस्य बन सकते हैं।
