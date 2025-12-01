Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ro-Ko के बिना 2027 का ODI वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन… पूर्व भारतीय ओपनर ने की बड़ी भविष्यवाणी

Big Prediction for ODI World Cup 2027: पूर्व ओपनर और सेलेक्टर क्रिस श्रीकांत ने 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप को लेकर बड़ी भविष्‍यवाणी कर दी है। उन्‍होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर भारत का 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 01, 2025

Big Prediction for ODI World Cup 2027

विराट कोहली और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

Big Prediction for ODI World Cup 2027: जब विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्‍ला चलता है तो टीम इंडिया के भविष्य के बारे में हर बातचीत इन्‍हीं दोनों के इर्द-गिर्द घूमने लगती है। रो-को ने टी20 वर्ल्‍ड 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल और इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हो कि ये दोनों शायद ही अब वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक वनडे इंटरनेशनल में टिक पाएंगे। क्‍योंकि फिलहाल वे 37 और 38 साल के हैं। मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड सीरीज दर सीरीज बढ़ती जा रही थी तो टीम मैनेजमेंट को अगले वनडे वर्ल्ड कप के रोडमैप को लेकर बहुत शक था।

'रो-को के बिना 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन'

अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले रांची वनडे में कोहली और रोहित की मास्टरक्लास के बाद इंडिया के पूर्व ओपनर और सेलेक्टर क्रिस श्रीकांत ने उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही जोर देकर कहा है कि टॉप पर 'रो-को' जोड़ी के बिना 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन है। कोहली के शानदार 135 और रोहित के जबरदस्त 57 रन की मदद से भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

'अब कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए'

श्रीकांत ने उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि रोहित और कोहली की वर्ल्ड कप के लिए जगह पक्की हो गई है। उनके भविष्य को लेकर चल रही बहस पर श्रीकांत ने साफ कहा कि भारत उनके बिना साउथ अफ्रीका में 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब ये दोनों एक अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। इन दोनों के बिना 2027 वर्ल्ड कप के प्लान काम नहीं करेंगे। आपको एक एंड पर रोहित और दूसरे एंड पर विराट की जरूरत होती है। अब कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि यह वह पार्टनरशिप थी, जिसने रांची में साउथ अफ्रीका को मेंटली खत्म कर दिया था। अगर रोहित और कोहली 20 ओवर तक बैटिंग करते हैं तो विरोधी टीम खत्म हो जाती है। रांची में भी यही हुआ।

'इस तरह माइंडसेट बनाए रखना आसान नहीं'

पूर्व ओपनर ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने के बावजूद दोनों का कमिटमेंट और फिटनेस देखकर शक हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत की है। सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हुए इस तरह अपना माइंडसेट बनाए रखना आसान नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है।

रोहित-विराट के बीच हुई 136 रनों की साझेदारी

बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट महज 25 रन के स्‍कोर पर गंवा दिया था। इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली क्रीज पर उतरे और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी हुई।

रोहित शर्मा 51 गेंदों पर पांच चौकों और तीन छक्‍कों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्‍कों की मदद से 135 रन की पारी खेली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत से ज्‍यादा इन दोनों दिग्‍गजों की पारी क्रिकेट फैंस में चर्चा का विषय बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

Ind vs SA: मैं ऐसे ही जीता हूं… पहले ODI में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने के बाद बोले विराट कोहली
क्रिकेट
Ind vs SA 1st ODI Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

01 Dec 2025 01:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ro-Ko के बिना 2027 का ODI वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन… पूर्व भारतीय ओपनर ने की बड़ी भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

क्या भारतीय टीम में सबकुछ ठीक नहीं? मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बहस करते हुए दिखे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, फोटो वायरल

india vs south africa
क्रिकेट

जयदेव उनादकट ने SMAT में कहर बरपा कर रचा इतिहास, नंबर-1 गेंदबाज बने

Leading wicket taker in SMAT History
क्रिकेट

Shubman Gill injury update: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, शुभमन गिल की इस सीरीज से होगी मैदान पर वापसी!

Shubman Gill return
क्रिकेट

IND vs SA: शुभमन गिल की चोट पर बड़ी अपडेट, शुरू की ट्रेनिंग, क्या टी20 सीरीज में हो सकते है वापसी?

Shubman Gill Injury Update
क्रिकेट

Virat vs Sachin: कौन है असली 'रिकॉर्ड किंग' कोहली के नए शतक ने बढ़ाई बहस

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar stats
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.