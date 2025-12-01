Ro-Ko के बिना 2027 का ODI वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन… पूर्व भारतीय ओपनर ने की बड़ी भविष्यवाणी

विराट कोहली और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)
Big Prediction for ODI World Cup 2027: जब विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला चलता है तो टीम इंडिया के भविष्य के बारे में हर बातचीत इन्हीं दोनों के इर्द-गिर्द घूमने लगती है। रो-को ने टी20 वर्ल्ड 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल और इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हो कि ये दोनों शायद ही अब वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक वनडे इंटरनेशनल में टिक पाएंगे। क्योंकि फिलहाल वे 37 और 38 साल के हैं। मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड सीरीज दर सीरीज बढ़ती जा रही थी तो टीम मैनेजमेंट को अगले वनडे वर्ल्ड कप के रोडमैप को लेकर बहुत शक था।
अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले रांची वनडे में कोहली और रोहित की मास्टरक्लास के बाद इंडिया के पूर्व ओपनर और सेलेक्टर क्रिस श्रीकांत ने उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही जोर देकर कहा है कि टॉप पर 'रो-को' जोड़ी के बिना 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन है। कोहली के शानदार 135 और रोहित के जबरदस्त 57 रन की मदद से भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।
श्रीकांत ने उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि रोहित और कोहली की वर्ल्ड कप के लिए जगह पक्की हो गई है। उनके भविष्य को लेकर चल रही बहस पर श्रीकांत ने साफ कहा कि भारत उनके बिना साउथ अफ्रीका में 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब ये दोनों एक अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। इन दोनों के बिना 2027 वर्ल्ड कप के प्लान काम नहीं करेंगे। आपको एक एंड पर रोहित और दूसरे एंड पर विराट की जरूरत होती है। अब कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि यह वह पार्टनरशिप थी, जिसने रांची में साउथ अफ्रीका को मेंटली खत्म कर दिया था। अगर रोहित और कोहली 20 ओवर तक बैटिंग करते हैं तो विरोधी टीम खत्म हो जाती है। रांची में भी यही हुआ।
पूर्व ओपनर ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने के बावजूद दोनों का कमिटमेंट और फिटनेस देखकर शक हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत की है। सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हुए इस तरह अपना माइंडसेट बनाए रखना आसान नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है।
बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट महज 25 रन के स्कोर पर गंवा दिया था। इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली क्रीज पर उतरे और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी हुई।
रोहित शर्मा 51 गेंदों पर पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 135 रन की पारी खेली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत से ज्यादा इन दोनों दिग्गजों की पारी क्रिकेट फैंस में चर्चा का विषय बनी हुई है।
