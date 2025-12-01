Ro-Ko के बिना 2027 का ODI वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन… पूर्व भारतीय ओपनर ने की बड़ी भविष्यवाणी

Big Prediction for ODI World Cup 2027: जब विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्‍ला चलता है तो टीम इंडिया के भविष्य के बारे में हर बातचीत इन्‍हीं दोनों के इर्द-गिर्द घूमने लगती है। रो-को ने टी20 वर्ल्‍ड 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल और इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हो कि ये दोनों शायद ही अब वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक वनडे इंटरनेशनल में टिक पाएंगे। क्‍योंकि फिलहाल वे 37 और 38 साल के हैं। मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड सीरीज दर सीरीज बढ़ती जा रही थी तो टीम मैनेजमेंट को अगले वनडे वर्ल्ड कप के रोडमैप को लेकर बहुत शक था।