Ind vs SA: मैं ऐसे ही जीता हूं… पहले ODI में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने के बाद बोले विराट कोहली

Ind vs SA 1st ODI Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 17 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली के जबरदस्‍त शतक के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने कड़ी टक्‍कर दी, लेकिन वह 49.2 में 332 रनों पर सिमट गई। विराट ने 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्‍कों की मदद से 135 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। कोहली इस खिताब को पाकर बेहद खुश नजर आए। आइये जानते हैं उन्‍होंने क्‍या कहा?