Ind vs SA: मैं ऐसे ही जीता हूं… पहले ODI में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने के बाद बोले विराट कोहली

Ind vs SA 1st ODI Highlights: भारत ने विराट कोहली की जबरदस्‍त शतकीय पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 17 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की है। इस मैच जिताऊ पारी के लिए कोहली को प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया।

भारत

image

lokesh verma

Dec 01, 2025

Ind vs SA 1st ODI Highlights

विराट कोहली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Ind vs SA 1st ODI Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 17 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली के जबरदस्‍त शतक के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने कड़ी टक्‍कर दी, लेकिन वह 49.2 में 332 रनों पर सिमट गई। विराट ने 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्‍कों की मदद से 135 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। कोहली इस खिताब को पाकर बेहद खुश नजर आए। आइये जानते हैं उन्‍होंने क्‍या कहा?

'एक्सपीरियंस काम आता है'

मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैच में इस तरह से उतरना वाकई बहुत अच्छा था। पिच पहले 20-25 ओवर में काफी ठीक-ठाक थी, फिर धीमी होने लगी। मुझे लगा बस वहां जाकर बॉल को हिट करना चाहिए। बाकी चीजों के बारे में ज्‍यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे बस क्रिकेट के मैच का मजा लेना है, यही वजह थी कि मैंने यह गेम खेलना शुरू किया था। ज़ाहिर है, जब आपको शुरुआत मिलती है और आप सिचुएशन में आते हैं तो आपको पता होता है कि आपने इतने सालों में क्या किया है और एक्सपीरियंस काम आता है और फिर आप सिचुएशन को समझते हैं और एक इनिंग्स बना पाते हैं।

'मैं ऐसे ही जीता हूं'

आपकी तैयारी कैसी थी? इस पर कोहली ने कहा कि आप जानते हैं मैं कभी भी बहुत ज्‍यादा तैयारी का बड़ा समर्थक नहीं रहा। मेरा सारा क्रिकेट मेंटल रहा है। जब तक मुझे मेंटली लगता है कि मैं गेम खेल सकता हूं, मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन फिजिकली बहुत मेहनत करता हूं। इसका क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है। मैं ऐसे ही जीता हूं। जब तक मेरी फिटनेस अच्छी है और शार्पनेस है। जब आप खुद को तेजी से दौड़ते हुए बॉल पर तेजी से रिएक्ट करते हुए देखते हैं तो आप जानते हैं कि सब ठीक है। मेरा मतलब है, किसी दिन जब गेम शुरू होगा और आपको स्टार्ट मिलेगा तो आप कुछ रन बना पाएंगे।

इसलिए रांची में जल्‍दी पहुंच गए थे कोहली

क्‍या रनों भूख अभी भी है? इस पर कोहली ने कहा जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर मैं कहीं पहुंच रहा हूं तो मैं 120% पहुंचूंगा। (आप रांची में जल्दी पहुंच गए थे?) हां, मैं थोड़ा कंडीशन को समझना चाहता था। दिन की रोशनी में कुछ सेशन बैटिंग करना और फिर शाम को एक सेशन और फिर मेरी तैयारी का काम हो गया। मैंने गेम से पहले एक दिन की छुट्टी ली थी। मैं 37 साल का हूं, इसलिए मुझे रिकवरी का भी ध्यान रखना है।

'मैं समझता हूं कि अगर फॉर्म में गिरावट आती है तो…'

(आप आज जैसा परफॉर्मेंस कैसे देते हैं?) खैर, अगर आप, आप जानते हैं, मैंने पिछले 15-16 सालों में 300 से ज्‍यादा वनडे गेम और बहुत सारा क्रिकेट खेला है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप गेम के टच में हैं और आप जानते हैं कि जब आप प्रैक्टिस में बॉल्स मार रहे होते हैं तो आपके रिफ्लेक्‍सेस होते हैं, आपकी फिजिकल एबिलिटी लंबे समय तक बैटिंग करने के लिए होती है। अगर आप बिना ब्रेक लिए नेट्स में डेढ़-दो घंटे बैटिंग कर सकते हैं, तो आप उन सभी मार्कर को पूरा कर रहे हैं। हां, मैं समझता हूं कि अगर फॉर्म में गिरावट आती है तो आप गेम देखते हैं और उस फॉर्म को वापस पाने की कोशिश करते हैं।

Published on:

01 Dec 2025 07:42 am

01 Dec 2025 07:42 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs SA: मैं ऐसे ही जीता हूं… पहले ODI में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने के बाद बोले विराट कोहली

