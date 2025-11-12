KKR इस 23.75 करोड़ के स्टार खिलाड़ी को करेगी रिलीज! IPL 2025 में टीम पर बना था बोझ

KKR may Release Venkatesh Iyer: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के रिटेंशन की तारीख नजदीक आती देख सभी फ्रैंचाइजी ने अगले सीजन को देखते हुए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच माना जा रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकती है। इस बल्‍लेबाज को केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम चुकाकर टीम में शामिल किया था। लेकिन, वेंकटेश टीम की उम्‍मीदों पर खरे नहीं उतर सके थे। अब सवाल ये है कि अगर केकेआर उन्‍हें रिलीज करती है तो उन्‍हें कौन सी टीम खरीद सकती है? पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि अगर वेंकटेश को रिलीज किया गया तो उन्‍हें सीएसके खरीद सकती है।