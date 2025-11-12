Patrika LogoSwitch to English

KKR इस 23.75 करोड़ के स्टार खिलाड़ी को करेगी रिलीज! IPL 2025 में टीम पर बना था बोझ

KKR may Release Venkatesh Iyer: केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ की भारी भरकम राशि देकर टीम में शामिल किया था, लेकिन पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन बेहद ही साधारण रहा। ऐसे में आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन से पहले केकेआर उन्‍हें रिलीज कर सकती है।

भारत

image

lokesh verma

Nov 12, 2025

KKR may Release Venkatesh Iyer

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IPL)

KKR may Release Venkatesh Iyer: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के रिटेंशन की तारीख नजदीक आती देख सभी फ्रैंचाइजी ने अगले सीजन को देखते हुए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच माना जा रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकती है। इस बल्‍लेबाज को केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम चुकाकर टीम में शामिल किया था। लेकिन, वेंकटेश टीम की उम्‍मीदों पर खरे नहीं उतर सके थे। अब सवाल ये है कि अगर केकेआर उन्‍हें रिलीज करती है तो उन्‍हें कौन सी टीम खरीद सकती है? पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि अगर वेंकटेश को रिलीज किया गया तो उन्‍हें सीएसके खरीद सकती है।

आईपीएल 2025 में वेंकटेश अय्यर का प्रदर्शन

वेंकटेश अय्यर के आईपीएल 2025 में बल्लेबाजी आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका हर एक रन केकेआर को करीब पौने छह लाख का पड़ा। अय्यर ने पिछले सीजन में केकेआर के लिए सात मुकाबलों में महज 20.28 के औसत और 139.21 के स्‍ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 142 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्‍ले से एकमात्र 60 रन की अर्धशतकीय पारी आई। इस प्रदर्शन और उन पर किए गए खर्च को देखते हुए केकेआर उन्‍हें रिटेन नहीं करना चाहेगी।

सीएसके के लिए बेहतर विकल्‍प हो सकते हैं वेंकटेश अय्यर

दरअसल, अगर सीएसके सैम कुरेन और रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के साथ ट्रेड करती है तो चेन्‍नई को एक मजबूत बल्‍लेबाज की जररुत होगी, क्‍योंकि जडेजा और कुरेन दोनों ही बाएं हाथ के बल्‍लेबाज है तो वह आईपीएल ऑक्‍शन में ऐसे ही विकल्‍प की तलाश करना चाहेंगे। वेंकटेश अय्यर या नितीश राणा में से कोई एक सीएसके लिए एकदम सही विकल्प हो सकता है।

...तो वेंकटेश का तीसरा नंबर पक्‍का

इसी बीच आर अश्विन ने कहा है कि सैम कुरेन और रवींद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स में जाने पर सीएसके की नजर नितीश राणा या वेंकटेश अय्यर पर हो सकती है, अगर ये ऑक्‍शन में जाते हैं। सैमसन और रुतुराज पारी की शुरुआत कर सकते हैं तीसरे नंबर पर वेंकटेश या राणा आ सकते हैं। ब्रेविस और दुबे चौथे और पांचवें नंबर पर उतर सकते हैं। फिर वे छठे नंबर पर कैमरन ग्रीन को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जिन्‍होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए मध्य क्रम में बल्लेबाज़ी की है।

वेंकटेश को खूब भाता है चेपॉक

अश्विन ने बताया कि वेंकटेश को एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम खूब भाता है। उन्‍होंने यहां 32 के औसत और 168.42 स्ट्राइक रेट के साथ बल्‍लेबाजी की है। अय्यर ने चेपॉक में एक-दो अच्छी पारियां खेली हैं। वह शिवम दुबे की तरह लंबे लीवर के साथ खेल सकते हैं। वह स्वीप और रिवर्स स्वीप भी खेल सकते हैं। सीएसके के लिए वह एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं।

IPL Update

12 Nov 2025 07:57 am

