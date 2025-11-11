Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Shreyas Iyer Injury Update: क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे श्रेयस अय्यर? मेडिकल टीम ने सलेक्शन कमेटी को दी रिपोर्ट

श्रेयस अय्यर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटे हैं, लेकिन वे अभी भी अपनी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कुछ और समय की जरूरत है, ताकि वे पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर सकें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 11, 2025

Shreyas Iyer Medical Update

सिडनी वनडे के दौरान श्रेयस अय्यर बुरी तरह चोटिल हो गए थे। (फोटो- IANS)

Shreyas Iyer heath Update for South Africa ODI Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जल्द टीम का ऐलान हो सकता है। यह सीरीज़ 30 नवंबर से शुरू होने वाली है। इससे पहले टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की इंजरी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है।

पूरी तरह फिट नहीं हैं अय्यर

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस अय्यर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटे हैं, लेकिन वे अभी भी अपनी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कुछ और समय की जरूरत है, ताकि वे पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर सकें।

फिट होने में अभी एक महीने का और समय लेगेगा

श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर चयन समिति को जानकारी दे दी गई है और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें मैच फिट होने में कम से कम एक महीने से अधिक का समय लगेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने बताया, "उन्हें पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा, और बोर्ड तथा चयन समिति उनकी चोट के बाद जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ में उनका खेलना संदिग्ध है।"

चोट के चलते उनका ऑक्सीजन स्तर 50 तक गिर गया था

सूत्र ने आगे बताया कि अय्यर की तबीयत बिगड़ने के दौरान उनका ऑक्सीजन स्तर 50 तक गिर गया था, और लगभग 10 मिनट तक वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके चारों ओर सब कुछ ब्लैकआउट जैसा हो गया था, और उन्हें सामान्य स्थिति में लौटने में कुछ समय लगा।

श्रेयस को ऐसे लगी थी चोट

मुंबई के बल्लेबाज़ को पिछले सप्ताह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जहां वे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे के दौरान घायल हो गए थे। अय्यर एलेक्स कैरी का कैच पकड़ने के लिए डाइव लगाते हुए ज़मीन पर बुरी तरह गिरे, जिससे उन्हें गंभीर चोट लग गई। बाद में जांच में पता चला कि उनकी प्लीहा में कट लगने के कारण अंदरूनी रक्तस्राव हुआ है। इस वजह से उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।

बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में कहा, "श्रेयस अब स्थिर हैं और रिकवरी अच्छी चल रही है। हमारी मेडिकल टीम, सिडनी व भारत के विशेषज्ञों के साथ मिलकर उनकी स्थिति से संतुष्ट है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।" बयान में आगे कहा गया, "बीसीसीआई डॉ. कौरूश हागीगी और उनकी सिडनी टीम, साथ ही भारत के डॉ. दिनशॉ पारडीवाला का आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने श्रेयस को बेहतरीन इलाज दिया। वे सिडनी में फॉलो-अप के लिए रहेंगे और मेडिकल क्लियरेंस मिलने पर भारत लौटेंगे।"

ये भी पढ़ें

PBKS Retention IPL 2026: ऑक्‍शन से पहले पंजाब किंग्स इन 5 खिलाड़ियों को करेगी रिलीज! पढ़ें किस-किस पर लटकी तलवार
क्रिकेट
PBKS Retention IPL 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Nov 2025 11:23 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Shreyas Iyer Injury Update: क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे श्रेयस अय्यर? मेडिकल टीम ने सलेक्शन कमेटी को दी रिपोर्ट

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

PBKS Retention IPL 2026: ऑक्‍शन से पहले पंजाब किंग्स इन 5 खिलाड़ियों को करेगी रिलीज! पढ़ें किस-किस पर लटकी तलवार

PBKS Retention IPL 2026
क्रिकेट

IND vs SA 1st Test के लिए क्या तैयार की जा रही रैंक टर्नर पिच? हेड कोच गौतम गंभीर ने किया निरीक्षण

India vs South Africa 1st Test Updates
क्रिकेट

भारत के लिए सर्वाधिक टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज की जगह हर्षित राणा को खिलाने पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी

Gautam Gambhir
क्रिकेट

इस स्टार खिलाड़ी को नजरअंदाज करने पर सौरव गांगुली टीम इंडिया के सेलेक्टर्स पर भड़के

Sourav Ganguly on Mohammed Shami
क्रिकेट

चोट के बाद श्रेयस अय्यर की सामने आई तस्वीर, अपने फैंस को दिया यह अपडेट

Shreyas Iyer admitted to Sydney Hospital
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.