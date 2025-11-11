Shreyas Iyer Injury Update: क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे श्रेयस अय्यर? मेडिकल टीम ने सलेक्शन कमेटी को दी रिपोर्ट

मुंबई के बल्लेबाज़ को पिछले सप्ताह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जहां वे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे के दौरान घायल हो गए थे। अय्यर एलेक्स कैरी का कैच पकड़ने के लिए डाइव लगाते हुए ज़मीन पर बुरी तरह गिरे, जिससे उन्हें गंभीर चोट लग गई। बाद में जांच में पता चला कि उनकी प्लीहा में कट लगने के कारण अंदरूनी रक्तस्राव हुआ है। इस वजह से उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।