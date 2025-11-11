Shreyas Iyer Injury Update: क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे श्रेयस अय्यर? मेडिकल टीम ने सलेक्शन कमेटी को दी रिपोर्ट

सिडनी वनडे के दौरान श्रेयस अय्यर बुरी तरह चोटिल हो गए थे। (फोटो- IANS)
Shreyas Iyer heath Update for South Africa ODI Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जल्द टीम का ऐलान हो सकता है। यह सीरीज़ 30 नवंबर से शुरू होने वाली है। इससे पहले टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की इंजरी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस अय्यर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटे हैं, लेकिन वे अभी भी अपनी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कुछ और समय की जरूरत है, ताकि वे पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर सकें।
श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर चयन समिति को जानकारी दे दी गई है और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें मैच फिट होने में कम से कम एक महीने से अधिक का समय लगेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने बताया, "उन्हें पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा, और बोर्ड तथा चयन समिति उनकी चोट के बाद जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ में उनका खेलना संदिग्ध है।"
सूत्र ने आगे बताया कि अय्यर की तबीयत बिगड़ने के दौरान उनका ऑक्सीजन स्तर 50 तक गिर गया था, और लगभग 10 मिनट तक वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके चारों ओर सब कुछ ब्लैकआउट जैसा हो गया था, और उन्हें सामान्य स्थिति में लौटने में कुछ समय लगा।
मुंबई के बल्लेबाज़ को पिछले सप्ताह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जहां वे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे के दौरान घायल हो गए थे। अय्यर एलेक्स कैरी का कैच पकड़ने के लिए डाइव लगाते हुए ज़मीन पर बुरी तरह गिरे, जिससे उन्हें गंभीर चोट लग गई। बाद में जांच में पता चला कि उनकी प्लीहा में कट लगने के कारण अंदरूनी रक्तस्राव हुआ है। इस वजह से उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।
बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में कहा, "श्रेयस अब स्थिर हैं और रिकवरी अच्छी चल रही है। हमारी मेडिकल टीम, सिडनी व भारत के विशेषज्ञों के साथ मिलकर उनकी स्थिति से संतुष्ट है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।" बयान में आगे कहा गया, "बीसीसीआई डॉ. कौरूश हागीगी और उनकी सिडनी टीम, साथ ही भारत के डॉ. दिनशॉ पारडीवाला का आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने श्रेयस को बेहतरीन इलाज दिया। वे सिडनी में फॉलो-अप के लिए रहेंगे और मेडिकल क्लियरेंस मिलने पर भारत लौटेंगे।"
