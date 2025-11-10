चोट के बाद श्रेयस अय्यर की सामने आई तस्वीर, अपने फैंस को दिया यह अपडेट

Shreyas iyer injury update: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए श्रेयस अय्यर ने अब अपने स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया हैं। उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वह बीच पर बैठे हैं। इस तस्वीर में ब्लू कैप और चश्मा लगाए श्रेयस अय्यर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "सूरज की थैरेपी शानदार है। वापस आकर खुशी हो रही है। आप सभी के प्यार और देखभाल के लिए शुक्रिया।"