चोट के बाद श्रेयस अय्यर की सामने आई तस्वीर, अपने फैंस को दिया यह अपडेट

चोट के बाद फीजियो के साथ मैदान से बाहर जाते श्रेयस अय्यर।(फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Shreyas iyer injury update: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए श्रेयस अय्यर ने अब अपने स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया हैं। उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वह बीच पर बैठे हैं। इस तस्वीर में ब्लू कैप और चश्मा लगाए श्रेयस अय्यर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "सूरज की थैरेपी शानदार है। वापस आकर खुशी हो रही है। आप सभी के प्यार और देखभाल के लिए शुक्रिया।"
आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को 26 अक्टूबर को खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में चोट लगी थी। सिडनी में खेले गए मुकाबले में वह एलेक्स कैरी का कैच लपकते हुए चोटिल हो गए थे। श्रेयस अय्यर की चोट गंभीर थी। उनकी पसलियों में चोट लगी थी और आंतरिक रक्तस्राव के चलते वह काफी मुश्किल में थे। इसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलियाई में ही आईसीयू में भर्ती कराया गया था।
श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक पर है, वो टी-20 क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं। उनकी चोट को देखते हुए जनवरी में न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज में वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक खबर नहीं है। ऐसे में यह देखना होगा कि अय्यर की मैदान पर कब तक वापसी हो पाती है।
