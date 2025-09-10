Patrika LogoSwitch to English

50 रन पर 5 विकेट और 57 रन पर ढेर, भारतीय गेंदबाजों के आगे UAE हुई नतमस्तक, टीम इंडिया के सामने 58 का लक्ष्य

IND vs UAE: एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार आगाज किया है और 50 रन पर मेजबान टीम के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 10, 2025

Kuldeep Yadav
कुलदीप यादव विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए (फोटो- IANS)

IND vs UAE Score Update: एशिया कप 2025 में आज भारतीय टीम का सामना UAE से हो रहा है। सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई और 50 रन तक मेजबान टीम को घुटने पर ला दिया। संयुक्त अरब अमीरात की टीम 50 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। हालांकि विकेटों का पतझड़ ऐसा शुरू हुआ था कि 57 पर पूरी टीम ढेर हो गई। कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए हैं तो शिवम दुबे ने 3, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट चटकाए हैं।

बुमराह ने दिया पहला झटका

अलिशान शाराफू को बोल्ड कर जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने 17 गेंदों में ताबड़तोड़ 22 रनों की पारी खेली। यूएई को पहला झटका चौथे ओवर में लगा और 5वें ओवर में मोहम्मद जुनैब को वरुण चक्रवर्ती ने आउट कर दिया। मोहम्मद वसीम ने राहुल चौपड़ा के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की लेकिन कुलदीप की फिरकी यूएई जैसी नौसिखिए टीम के लिए अबूझ साबित हुई।

कुलदीप यादव ने यूएई को लगातार 3 झटके दिए। सबसे पहले उन्होंने राहुल चोपड़ा को 3 रन के स्कोर पर चलता किया। इसके बाद कप्तान मोहम्मद वसीम को आउट किया। कुलदीप ने हर्षित कौशिक को आउट कर यूएई का स्कोर 50 रन पर 5 विकेट कर दिया। अभी कुलदीप की फिरकी समझ पाती, तब तब सूर्या ने शिवम दुबे को मोर्चे पर लगाया और उन्होंने आसिफ खान को आउ कर दिया। अक्षर के हाथ में गेंद गई तो उन्होंने सिमरनजीत को पवेलियन भेज दी।

कुलदीप ने 13 गेंद में चटकाए 4 विकेट

50 रन पर 5 विकेट गंवाने वाली यूएई 57 रन पर ढेर हो गई। कोई भी भारतीय गेंदबाज पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी नहीं कर पाया। यूएई 79 गेंद खेलकर आउट हो गई। कुलदीप यादव ने 13 गेंद फेंकी तो शिवम दुबे ने 12, बुमराह और अक्षर पटेल ने 3-3 ओवर की गेंदबाजी की। हार्दिक पंड्या ने एक ओवरी फेंका और 10 रन दिए।

Updated on:

10 Sept 2025 09:24 pm

Published on:

10 Sept 2025 09:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 50 रन पर 5 विकेट और 57 रन पर ढेर, भारतीय गेंदबाजों के आगे UAE हुई नतमस्तक, टीम इंडिया के सामने 58 का लक्ष्य

