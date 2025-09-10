50 रन पर 5 विकेट और 57 रन पर ढेर, भारतीय गेंदबाजों के आगे UAE हुई नतमस्तक, टीम इंडिया के सामने 58 का लक्ष्य

IND vs UAE Score Update: एशिया कप 2025 में आज भारतीय टीम का सामना UAE से हो रहा है। सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई और 50 रन तक मेजबान टीम को घुटने पर ला दिया। संयुक्त अरब अमीरात की टीम 50 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। हालांकि विकेटों का पतझड़ ऐसा शुरू हुआ था कि 57 पर पूरी टीम ढेर हो गई। कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए हैं तो शिवम दुबे ने 3, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट चटकाए हैं।