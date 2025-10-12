कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, तोड़ डाला दशकों पुराना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Kuldeep Yadav Most Five Fers Record: कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए है। इसी के साथ कुलदीप टेस्ट फॉर्मेट में सबसे तेज सर्वाधिक बार 5 या इससे अधिक विकेट हासिल करने वाले बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर आम तौर पर परंपरागत बाएं हाथ के फिंगर स्पिनरों की तुलना में अलग होते हैं। उन्हें क्रिकेट में चाइनामैन गेंदबाज भी कहा जाता है। कुलदीप यादव महज 15 टेस्ट में ये कमाल कर दिया है। जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के स्पिनर जॉनी वार्डल (1948 से 1957) के नाम दर्ज था, जिन्‍होंने 28 टेस्ट मुकाबलों में पांच बार यह कारनामा किया था।