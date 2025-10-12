कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, तोड़ डाला दशकों पुराना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज को ऑलआउट कर पवेलियन लौटती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Kuldeep Yadav Most Five Fers Record: कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए है। इसी के साथ कुलदीप टेस्ट फॉर्मेट में सबसे तेज सर्वाधिक बार 5 या इससे अधिक विकेट हासिल करने वाले बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर आम तौर पर परंपरागत बाएं हाथ के फिंगर स्पिनरों की तुलना में अलग होते हैं। उन्हें क्रिकेट में चाइनामैन गेंदबाज भी कहा जाता है। कुलदीप यादव महज 15 टेस्ट में ये कमाल कर दिया है। जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के स्पिनर जॉनी वार्डल (1948 से 1957) के नाम दर्ज था, जिन्होंने 28 टेस्ट मुकाबलों में पांच बार यह कारनामा किया था।
कुलदीप यादव ने सर्वाधिक बार 5 या इससे अधिक विकेट हासिल करने वाले बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर्स की लिस्ट में जॉनी वार्डल की बराबरी कर ली है। अब भविष्य में उनके पास इस मामले में जॉनी वार्डल के रिकॉर्ड को भी तोड़ने का मौका होगा। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर पॉल एडम्स तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 45 टेस्ट मुकाबलों में चार बार यह कारनामा किया था।
बता दें कि कुलदीप यादव 15 टेस्ट मुकाबलों में अब तक 21.09 की औसत के साथ 65 विकेट हासिल कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए कुलदीप ने अपनी पहली ही पारी में 4 विकेट हासिल किए थे। अक्टूबर 2018 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही राजकोट में पहली पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया था।
इसके बाद इस चाइनामैन गेंदबाज ने जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पारी में 5 विकेट अपने नाम किए। यह मैच सिडनी में खेला गया था। इंग्लैंड के खिलाफ दिसंबर 2022 में कुलदीप यादव ने महज 16 ओवरों में 40 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इसके बाद उन्होंने मार्च 2024 में धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 72 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग