Kumar Sangakkara: कुमार संगकारा ने टीम इंडिया का हेलमेट पहन इंग्लैंड में खेला मैच, IPL के दौरान यशस्वी जायसवाल ने दिया था गिफ्ट

इंग्लैंड की विलेज क्रिकेट में शिलिंगस्टोन क्रिकेट क्लब की ओर से खेल रहे संगकारा ने सीजन के पहले मैच में ब्रॉडस्टोन सीसी के खिलाफ 168 रन की पारी खेली। उनकी पारी में 16 चौके और 11 छक्के शामिल रहे। यानी 168 में से 130 रन सिर्फ बाउंड्री से आए। लेकिन मैच के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उस हेलमेट की हुई। संगकारा के हेलमेट पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल वोर्ड (BCCI) का लोगो और भारतीय तिरंगा बना हुआ था। बाद में खुलासा हुआ कि यह हेलमेट भारतीय युवा स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का है। जो उन्होंने संगकारा को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान गिफ्ट किया था।