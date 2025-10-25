इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, ये तेज गेंदबाज हुआ बाहर

Kyle Jamieson ruled out: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन शनिवार को बे ओवल में अभ्यास के दौरान बायीं ओर अकड़न महसूस करने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने पुष्टि की है कि 30 वर्षीय जैमीसन आगे की जांच के लिए आज दिन में क्राइस्टचर्च स्थित अपने घर लौटेंगे। संचालन संस्था ने यह भी कहा कि वे नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए जैमीसन की वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं।