Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने दिया पैट कमिंस जैसा बयान, कहा – हमें क्राउड को शांत कराना…

उन्होंने आगे कहा, "हमें सिर्फ वर्तमान पर फोकस करना है। बहुत शोर होगा, बहुत कुछ घटेगा, लेकिन अंत में यह सिर्फ क्रिकेट है। जो टीम धैर्य रखेगी और बेसिक्स सही करेगी, वही जीतेगी।" दक्षिण अफ्रीका का सपना है भारत को उसके घर में हराकर पहली बार विश्व चैंपियन बनना, हालांकि मौजूदा फॉर्म में चल रही भारतीय टीम के सामने यह आसान नहीं होगा। इस टूर्नामेंट में वोलवॉर्ड खुद सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। उन्होंने 8 मैचों में 67.14 की शानदार औसत से 470 रन ठोके हैं।