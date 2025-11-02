Patrika LogoSwitch to English

Women's World Cup 2025: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने दिया पैट कमिंस जैसा बयान, कहा – हमें क्राउड को शांत कराना…

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवॉर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के जैसा बयान दिया है। लौरा ने कहा, 'हम क्राउड से नहीं डरते, उसे शांत करना चाहते हैं. नॉकआउट मैच लीग मुकाबलों से बिल्कुल अलग होते हैं।"

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 02, 2025

Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोलवॉर्ड (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

Laura wolvaardt, India vs South Africa, Women's World Cup 2025, Final: महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला मेजबान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। इस महत्वपूर्ण मैच से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोलवॉर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के जैसा बयान दिया है।

पैट कमिंस की तरह लौरा वोलवॉर्ड ने दिया बयान

कमिंस ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कहा था कि वे भारतीय दर्शकों को खामोश कर देंगे और ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद में एक लाख से ज्यादा की भीड़ के सामने जीत हासिल कर यही कर दिखाया। अब वोलवॉर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हमें भीड़ से डर नहीं लगता, हम उसे शांत करना चाहते हैं। नॉकआउट मैच लीग स्टेज से पूरी तरह अलग होते हैं। ऐसे मौकों पर खिलाड़ी कुछ खास कर जाते हैं, जैसे सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिग्स ने किया।"

ध्यान फाइनल में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन देने पर केंद्रित

वोलवॉर्ड ने जोर दिया कि उनकी टीम पिछली जीतों पर नहीं, बल्कि फाइनल में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन देने पर केंद्रित है। उन्होंने स्वीकार किया कि घरेलू मैदान पर भारत को दर्शकों का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन यही समर्थन दबाव में बदल सकता है। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने कहा, "पूरा स्टेडियम भारत के साथ होगा, शायद खचाखच भरा होगा। यह शानदार अवसर है, लेकिन यही दबाव उनकी चुनौती बनेगा। उम्मीद है हम जीतेंगे, तब शायद वे खामोश हो जाएं।"

जो भी जीतेगा पहली बार चैम्पियन बनेगा

उन्होंने आगे कहा, "हमें सिर्फ वर्तमान पर फोकस करना है। बहुत शोर होगा, बहुत कुछ घटेगा, लेकिन अंत में यह सिर्फ क्रिकेट है। जो टीम धैर्य रखेगी और बेसिक्स सही करेगी, वही जीतेगी।" दक्षिण अफ्रीका का सपना है भारत को उसके घर में हराकर पहली बार विश्व चैंपियन बनना, हालांकि मौजूदा फॉर्म में चल रही भारतीय टीम के सामने यह आसान नहीं होगा। इस टूर्नामेंट में वोलवॉर्ड खुद सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। उन्होंने 8 मैचों में 67.14 की शानदार औसत से 470 रन ठोके हैं।

image

Women's World Cup 2025

