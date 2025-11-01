IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका से दो साल में तीसरा वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेलेगा भारत, हर बार टीम इंडिया ने दी है पटखनी

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फ़ाइनल खेला गया था। इस मैच में भारत ने अफ्रीका को 7 रन से हराया था। इसके अलावा अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का फ़ाइनल भी इन दोनों देशों के बीच हुआ था। इसमें एक बार फिर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था।ऐसे में क्या 'चोकर्स' इस बार भारत को हराकर का वनडे वर्ल्ड कप के खिताब का सूखा खत्म करने में कामियाब होंगे?