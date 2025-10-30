Patrika LogoSwitch to English

Women World Cup 2025: दो साल में लगातार छठा ICC फ़ाइनल खेलेगा दक्षिण अफ्रीका, क्या वनडे क्रिकेट में खत्म होगा ट्रॉफी का सूखा?

महिला दक्षिण अफ्रीका टीम ने पिछले दो टी20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह पक्की थी। वहीं यह पहली बार है जब उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में उनके पास वनडे क्रिकेट में ट्रॉफी का सूखा खत्म करने का सुनहरा मौका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 30, 2025

महिला दक्षिण अफ्रीका टीम ने लगातार तीसरी बारी वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह पक्की की (Photo - EspnCricInfo)

Women's World Cup 2025, Final, South africa vs India: महिला वर्ल्ड कप 2025 अपने अंतिम चरण पर है। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रनों के बड़े अंतर से हराकर फ़ाइनल में जगह पक्की की है। इसी के साथ महिला दक्षिण अफ्रीका टीम ने लगातार तीसरी बारी वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब फ़ाइनल मुक़ाबला 2 नवंबर को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।

लगातार तीसरा फ़ाइनल खेलेगी महिला दक्षिण अफ्रीका टीम

महिला दक्षिण अफ्रीका टीम ने पिछले दो टी20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह पक्की थी। वहीं यह पहली बार है जब उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में उनके पास वनडे क्रिकेट में ट्रॉफी का सूखा खत्म करने का सुनहरा मौका है।

छठी बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फ़ाइनल में दक्षिण अफ्रीका

पिछले दो साल में दक्षिण अफ्रीका छठी बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फ़ाइनल में पहुंचा है। इससे पहले वह महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023, टी20 वर्ल्ड कप 2024, महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024, अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फ़ाइनल में जगह पक्की कर चुका है। डबल्यूटीसी को छोड़कर सभी मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में क्या 'चोकर्स' इस बार खिताब का सूखा खत्म करने में कामियाब होंगे?

भारत ने हराए हैं दो फ़ाइनल

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का फ़ाइनल मुक़ाबला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीत हासिल की थी। वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फ़ाइनल मुक़ाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। इस मैच में भारत ने अफ्रीका को 7 रन से हराया था।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा खेले गए फ़ाइनल मुक़ाबले -

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023
टी20 वर्ल्ड कप 2024
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024
अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025
वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC)
महिला वर्ल्ड कप 2025

सिर्फ एक बार मिली है फ़ाइनल में जीत

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फ़ाइनल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। इस मैच में कीवी टीम ने अफ्रीका को 32 रन से हराया था। अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 के फ़ाइनल में एक बार फिर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) में अफ्रीका की पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म किया था। उस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था।

