Women World Cup 2025: दो साल में लगातार छठा ICC फ़ाइनल खेलेगा दक्षिण अफ्रीका, क्या वनडे क्रिकेट में खत्म होगा ट्रॉफी का सूखा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फ़ाइनल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। इस मैच में कीवी टीम ने अफ्रीका को 32 रन से हराया था। अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 के फ़ाइनल में एक बार फिर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) में अफ्रीका की पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म किया था। उस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था।