Marizanne Kapp Breaks Bowling Record: दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ मारिजेन कैप ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ENG-W vs SA-W: दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन के बड़े अंतर से हराया और फाइनल में जगह बनाई।

2 min read
भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 29, 2025

Marizanne Kapp

मारिजेन कैप, गेंदबाज, दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit- IANS)

Marizanne Kapp breaks Jhulan Goswami’s Record: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच 29 अक्टूबर को खेला गया। इस मुकाबले लौरा वोल्वार्ड्ट के शानदार शतक (169 रनस 143 गेंद) और मारिजाने कैप की घातक गेंदबाजी (5 विकेट) की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 125 रन से हराया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका मुकाबला 2 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल के विजेता भारत या ऑस्ट्रेलिया से होगा।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला वनडे वर्ल्डकप 2055 के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज मारिजेन कैप ने कमाल का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही वह महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी झूलन गोस्वामी को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली गेंदबाज बन गईं।

मारिजेन कैप ने इंग्लैंड महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 सेमीफाइनल में पांच विकेट लिए। इस तरह उन्होंने महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में अपने विकेटों संख्या 44 रन तक पहुंचा दी। उन्होंने भारत की झूलन गोस्वामी (43 विकेट) को पीछे छोड़ा। मारिजेन कैप ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इंग्लैंड की एमी जोंस, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट, सोफिया डंकले और चार्ली डीन को आउट किया।

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट

मारिजेन कैप (दक्षिण अफ्रीका) - 30 मैच की 28 इनिंग में 44 विकेट
झूलन गोस्वामी (भारत) - 34 मैच की 34 इनिंग में 43 विकेट
लिनेट एन फुलस्टन (ऑस्ट्रेलिया) - 20 मैच की 20 इनिंग में 39 विकेट
मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया) - 28 मैच की 28 इनिंग में 39 विकेट
कैरोल एन होजेस (इंग्लैंड) - 24 मैच की 24 इनिंग में 37 विकेट

मारिजेन कैप ने बल्ले से भी दिया योगदान

मारिजेन कैप ने सिर्फ गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से भी कमाल दिखाया और अपनी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट का बखूबी साथ निभाया। दोनों के बीच दक्षिण अफ्रीका की पारी के दौरान चौथे विकेट के लिए 66 गेंद में 72 रन की साझेदारी हुई। मारिजेन कैप 33 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के संग शानदार 42 रन बनाकर आउट हुईं।

Women’s ODI World Cup Semifinal: भारत को जीत से कम मंजूर नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हार पर टूटेगा सपना
क्रिकेट
image

29 Oct 2025 11:28 pm

क्रिकेट

खेल

Women's World Cup 2025

