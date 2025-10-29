Marizanne Kapp Breaks Bowling Record: दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ मारिजेन कैप ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Marizanne Kapp breaks Jhulan Goswami’s Record: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच 29 अक्टूबर को खेला गया। इस मुकाबले लौरा वोल्वार्ड्ट के शानदार शतक (169 रनस 143 गेंद) और मारिजाने कैप की घातक गेंदबाजी (5 विकेट) की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 125 रन से हराया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका मुकाबला 2 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल के विजेता भारत या ऑस्ट्रेलिया से होगा।