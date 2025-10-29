Patrika LogoSwitch to English

Women’s ODI World Cup Semifinal: भारत को जीत से कम मंजूर नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हार पर टूटेगा सपना

India Women vs Australia Women: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे में अब तक कुल 60 मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है।

Satya Brat Tripathi

Oct 29, 2025

भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit @X)

IND-W vs AUS-W Match Preview: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) का दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जहां टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया है, वहीं भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर अंतिम-4 में जगह बनाई है। भारतीय समयानुसार, दोनों टीमों के बीच मुकाबला दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा, जबकि आधे घंटे पहले टॉस होगा। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह मुकाबला फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें विश्व की दो दमदार टीमें आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम के पास जहां लीग स्टेज के दौरान मिली पिछली हार का हिसाब चुकाने का अच्छा मौका होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंचने की होगी।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब तक एक बार भी वनडे वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा नहीं जमा सकी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सात बार की चैंपियन है। ऐसे में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी के पास घरेलू दर्शकों के सामने खिताबी जीत दर्ज करने का सुनहरा मौका है।

IND-W vs AUS-W ODI : हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे में अब तक कुल 60 मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे में भारत से 49 मैच जीते हैं। वहीं भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 वनडे मैच में जीत मिली है।

नवी मुंबई का मौसम

नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में 30 अक्टूबर को खेले जाने वाले महिला वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल के दौरान बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, यहां दोपहर बाद बारिश के असर 50 फ़ीसदी है। गनीमत यह है कि नॉकआउट स्टेज के मुकाबले के लिए रिजर्व-डे रखा गया है। यानी गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाता है, तो यह मुकाबला रिजर्व डे यानी शुक्रवार (31 अक्टूबर) को खेला जाएगा। हालांकि 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को भी नवी मुंबई में बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से निर्धारित दिन और रिजर्व डे को नहीं हो पता है, तो भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया आसानी से फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्वाइंट टेबल में शीर्ष पर है, जबकि भारत चौथे नंबर पर विराजमान है।

नवी मुंबई की पिच रिपोर्ट

नवी मुंबई स्थित डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है।

महिला वर्ल्ड कप में भारत-ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11

ऑस्ट्रेलिया- एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैकग्रा, जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शट ।

भारत- शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी।

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Women's World Cup 2025

Updated on:

29 Oct 2025 07:42 pm

Published on:

29 Oct 2025 07:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s ODI World Cup Semifinal: भारत को जीत से कम मंजूर नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हार पर टूटेगा सपना

