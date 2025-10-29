Women’s ODI World Cup Semifinal: भारत को जीत से कम मंजूर नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हार पर टूटेगा सपना

नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में 30 अक्टूबर को खेले जाने वाले महिला वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल के दौरान बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, यहां दोपहर बाद बारिश के असर 50 फ़ीसदी है। गनीमत यह है कि नॉकआउट स्टेज के मुकाबले के लिए रिजर्व-डे रखा गया है। यानी गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाता है, तो यह मुकाबला रिजर्व डे यानी शुक्रवार (31 अक्टूबर) को खेला जाएगा। हालांकि 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को भी नवी मुंबई में बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से निर्धारित दिन और रिजर्व डे को नहीं हो पता है, तो भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया आसानी से फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्वाइंट टेबल में शीर्ष पर है, जबकि भारत चौथे नंबर पर विराजमान है।