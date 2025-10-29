IND vs AUS, Women World Cup: सेमीफाइनल में इस खतरनाक बल्लेबाज की होगी भारतीय टीम में एंट्री, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)
India vs Australia, Women World Cup 2025, Semifinal: महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफ़ाइनल मुक़ाबला गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान भारत के बीच कल यानि 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मुक़ाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। इस मैच में भारतीय टीम को मजबूरन दो बदलाव करना पड़ेगा।
इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रहीं सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोटिल हो गई हैं और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह शैफाली वर्मा को स्क्वाड में शामिल किया गया है। ऐसे में शैफाली उपकप्तान स्मृति मंधाना के साथ सलामी बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगी। शैफाली लंबे समय से राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रही हैं। ऐसे में यह उनके लिए एक बड़ा मौका है।
प्रतिका का बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका है। वह टूर्नामेंट में स्मृति मंधाना के बाद दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। प्रतिका ने सात मैचों में 51.33 की शानदार औसत से 308 रन बनाए हैं। शैफाली बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन सीधे सेमीफाइनल खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में उनपर काफी मानसिक दवाब भी रहेगा।
इसके अलावा विकेटकीपर ऋचा घोष भी चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ मैच में नहीं खेली थीं। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में विकेटकीपिंग के दौरान बाएं हाथ की उंगली में चोट लगी थी। उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था और उमा छेत्री ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उमा को डेब्यू का मौका मिला था। अगर ऋचा चोट से उबर जाती हैं तो भारत प्लेइंग 11 में दो बदलाव कर सकता है।
भारत - हरमनप्रीत कौर (कप्तान), शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर।
ऑस्ट्रेलिया - एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैक्ग्रा, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गर्थ, एलाना किंग, मेगन स्कट।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग