भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका, मैच विनर ओपनर ही विश्व कप से हुई बाहर!

Pratika Rawal ruled out of Women’s World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीतने का सपना देख रही भारतीय महिला टीम की उम्मीदों को बड़ा झटका झटका लगा है। भारत के लिए विश्व कप के अभियान में इससे बुरी खबर और क्या हो सकती थी। टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से ही नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई हैं। दिल्ली की इस युवा ओपनर को रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग करते समय घुटने और टखने में चोट लग गई थी।