भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका, मैच विनर ओपनर ही विश्व कप से हुई बाहर!

Pratika Rawal ruled out of Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारत की उम्‍मीदों को तगड़ा झटका लगा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के चलते महिला विश्व कप 2025 से बाहर हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 27, 2025

Pratika Rawal ruled out of Women’s World Cup 2025

बांग्‍लादेश के खिलाफ मैच के दौरान फिल्डिंग करते समय चोटिल हुईं प्रतिका रावल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/RevSportzGlobal)

Pratika Rawal ruled out of Women’s World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीतने का सपना देख रही भारतीय महिला टीम की उम्मीदों को बड़ा झटका झटका लगा है। भारत के लिए विश्व कप के अभियान में इससे बुरी खबर और क्या हो सकती थी। टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से ही नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई हैं। दिल्ली की इस युवा ओपनर को रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग करते समय घुटने और टखने में चोट लग गई थी।

प्रतिका रावल महिला विश्व कप से बाहर!

रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट में सोमवार 27 अक्टूबर को पुष्टि की गई है कि प्रतिका रावल चोट के चलते महिला विश्व कप 2025 से बाहर हो गई हैं। दरअसल, यह घटना नवी मुंबई में बारिश से प्रभावित मैच के दौरान घटी थी। बांग्लादेश के 21वें ओवर के दौरान बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करने की कोशिश में रावल का पैर जमीन में धंस गया था, जिससे उनका टखना और घुटना बुरी तरह मुड़ गया। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया।

अब कौन लेगा जगह

अब 29 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल टीम इंडिया के पास उनकी जगह लेने के लिए पर्याप्त विकल्‍प नहीं है। मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अमनजोत कौर को ओपन कराएं, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ प्रतिका की गैरमौजूदगी ये जिम्‍मेदारी निभाई थी। यह एक अस्थायी व्यवस्था होगी, जब तक कि किसी चोटिल खिलाड़ी का रिप्‍लेसमेंट नहीं लिया जाता। हालांकि, शैफाली वर्मा एक विकल्प हैं, जिन्हें शुरुआती चयन में नजरअंदाज कर दिया गया था, वे एक सलामी बल्लेबाज़ हैं और कई बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल चुकी हैं।

प्रतिका रावल ने महिला विश्‍व कप 2025 में प्रदर्शन

बता दें कि प्रतिका रावल ने महिला क्रिकेट विश्‍व कप 2025 में कमाल का प्रदर्शन किया है। वह स्‍मृति मंधाना के बाद टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली बल्‍लेबाज है। उन्‍होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 7 मैचों की 7 पारियों में 51.33 के औसत और 77.78 के स्‍ट्राइक रेट से 308 रन बनाए हैं। प्रतिका ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 134 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 122 रन की शानदार पारी खेली थी। उस मुकाबले को जीतने के बाद ही भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिला था।

Women's World Cup 2025

Updated on:

27 Oct 2025 01:48 pm

Published on:

27 Oct 2025 01:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका, मैच विनर ओपनर ही विश्व कप से हुई बाहर!

