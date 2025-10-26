ICC Women’s World Cup 2025 Points Table: सिर्फ एक टीम ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्डकप के फाइनल में दे पाई है शिकस्त, वही हो गई बाहर, देखें अंक तालिका

ऑस्ट्रेलिया ने 1982 और 1988 के वर्ल्डकप के फाइनल में जगह बनाई और दोनों बार इंग्लैंड को शिकस्त दी। 1993 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें फाइनल में पहुंचीं, जहां अंग्रेंजों को जीत मिली। 1997 में फिर से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची और इस बार सामने थी न्यूजीलैंड। कंगारुओं ने फिर से खिताब जीता। 2000 में फिर से यही दोनों टीमें फाइनल में पहुंचीं लेकिन इस बार कहानी बदल गई और न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीत लिया। यह पहली और आखिरी बार था, जब ऑस्ट्रेलिया को किसी टीम ने फाइनल में हराया।