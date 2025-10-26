Patrika LogoSwitch to English

ICC Women's World Cup 2025 Points Table: सिर्फ एक टीम ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्डकप के फाइनल में दे पाई है शिकस्त, वही हो गई बाहर, देखें अंक तालिका

World Cup 2025: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप के इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई टीम को खिताबी मुकाबले में सिर्फ एक ही टीम हरा पाई है और वो इस वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 26, 2025

Australia Womens Cricket Team

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम (फोटो- ICC)

ICC Women's World Cup 2025 Points Table: 1973 में पहली बार आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ और इंग्लैंड ने खिताब जीता। तब लीग स्टेज के खत्म होने के बाद टॉप पर रहने वाली टीम को विजेता मान लिया जाता था। 1978 में भी यही नियम रहा लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया। तब से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 7 बार ट्रॉफी उठाई है। पहले दो वर्ल्डकप में फाइनल मुकाबले नहीं हुए थे लेकिन 1982 से खिताबी मुकाबला खेला जाने लगा।

पहले 2 वर्ल्डकप में नहीं हुआ फाइनल

ऑस्ट्रेलिया ने 1982 और 1988 के वर्ल्डकप के फाइनल में जगह बनाई और दोनों बार इंग्लैंड को शिकस्त दी। 1993 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें फाइनल में पहुंचीं, जहां अंग्रेंजों को जीत मिली। 1997 में फिर से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची और इस बार सामने थी न्यूजीलैंड। कंगारुओं ने फिर से खिताब जीता। 2000 में फिर से यही दोनों टीमें फाइनल में पहुंचीं लेकिन इस बार कहानी बदल गई और न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीत लिया। यह पहली और आखिरी बार था, जब ऑस्ट्रेलिया को किसी टीम ने फाइनल में हराया।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2005, 2013 और 2022 में फाइनल में पहुंची। तीनों बार उसने जीत हासिल की। 2009 और 2017 में इंग्लैंड ने खिताब जीता। कुल मिलाकर जब से महिला क्रिकेट वर्ल्डकप में खिताबी मुकाबले खेले जा रहे हैं, तब से ऑस्ट्रेलिया 7 बार फाइनल में पहुंची है और 6 बार उन्होंने खिताब जीता है। एक खिताब उन्होंने लीग स्टेज को टॉप करके वर्ल्डकप जीता था। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्डकप के फाइनल में सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम हरा पाई है और वही 2025 वूमेंस वर्ल्डकप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है।

न्यूजीलैंड की टीम 7 में से सिर्फ एक मैच जीत सकी, जबकि 4 गंवा दिए। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ उनके मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए। कीवी टीम को ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और इंग्लैंड से शिकस्त झेलनी पड़ी और ये चारों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले स्थान पर है तो इंग्लैंड दूसरे और साउथ अफ्रीका की टीम तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम ने 6 मैच खेले हैं और 3 मैच जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है।

वर्ल्डकप 2025 की अंक तालिका

टीममैचजीतहारड्रॉअंक
ऑस्ट्रेलिया760113
इंग्लैंड751111
साउथ अफ्रीका752010
भारत63306
ICC Women's Cricket World Cup 2025 Points Table













