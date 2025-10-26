सिडनी एयरपोर्ट पहुंचते ही रोहित शर्मा ने कन्फर्म की ये खबर, अब कभी नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में

IND vs AUS: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 11.3 ओवर पहले 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए थे लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने 73 रन की पारी खेली और तीसरे में शतक जड़, आलोचकों को करार जवाब दिया। सीरीज से पहले ये दावा किया जा रहा था कि उनका यह आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा और रोहित ने सिडनी एयरपोर्ट पहुंचते ही इस खबर पर मुहर लगा दी।