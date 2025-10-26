Patrika LogoSwitch to English

सिडनी एयरपोर्ट पहुंचते ही रोहित शर्मा ने कन्फर्म की ये खबर, अब कभी नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने रविवार को सिडनी एयरपोर्ट से एक स्टोरी शेयर की, जिससे इस बात की पुष्टी हो गई कि वह अब टीम इंडिया की जर्सी में ऑस्ट्रेलिया में नहीं नजर आएंगे।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 26, 2025

Rohit Sharma Signing off from sydney

सिडनी ने विदा लेते हुए रोहित शर्मा (फोटो- Rohit Sharma X)

IND vs AUS: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 11.3 ओवर पहले 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए थे लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने 73 रन की पारी खेली और तीसरे में शतक जड़, आलोचकों को करार जवाब दिया। सीरीज से पहले ये दावा किया जा रहा था कि उनका यह आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा और रोहित ने सिडनी एयरपोर्ट पहुंचते ही इस खबर पर मुहर लगा दी।

रोहित शर्मा के लिए यह सीरीज बेहद खास रहा। खराब शुरुआत के बाद दो लगातार बेहतरीन पारियों की बदौलत रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ऑस्ट्रेलिया में वह पहली बार यह खिताब जीतने में सफल रहे। रोहित शर्मा के अलावा सिर्फ सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीत पाए। यही नहीं वह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए, जिसने सेना कंट्री में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। यह खिताब खास और बन गया क्योंकि 2008 से अब तक वह कई दौरों पर ऑस्ट्रेलिया आए लेकिन अपने आखिरी दौरे को उन्होंने यादगार बना दिया।

रोहित शर्मा ने भारत लौटने से पहले सिडनी को गुडबाय कहा और एयरपोर्ट पहुंचकर इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। रोहित ने सिडनी एयरपोर्ट की एंट्री गेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ' वन लास्ट टाइम, सिडनी से विदाई'। इस पोस्ट ने इस खबर पर मुहर लगा दी की अब रोहित शर्मा टीम इंडिया की जर्सी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कभी भी नजर नहीं आएंगे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित के आंकड़े

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 49 मैच खेले हैं और 59 की औसत से 2,609 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 95 का रहा और हाई स्कोर 209 रन का रहा। कंगारुओं के खिलाफ 9 शतक और 10 अर्धशतकीय पारी खेलने वाले इस दिग्गज ने 93 छक्के लगाए हैं। श्रीलंका के बाद रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा वनडे मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेले हैं।

