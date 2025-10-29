ICC Women’s ODI World Cup: सेमीफाइनल से पहले ही इस वजह से भारत की बढ़ गई मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया को मिली राहत 

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ( File Photo Credit - IANS)
Australia skipper Alyssa Healy completes fitness Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND-W vs AUS-W) के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नवीं मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। 30 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेले जाने वाले रोमांचक मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत भरी खबर आई है, वहीं भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की नियमित कप्तान और विकेट-कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। वह पूरी तरह फिट हो गई हैं। उन्होंने जमकर अभ्यास किया। ऐसे में भारत के खिलाफ आगामी सेमीफाइनल मैच में उनके खेलने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच शैली निश्चके ने भी भारत के खिलाफ गुरुवार को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में वापसी की उम्मीद जताई है।
एलिसा हीली टूर्नामेंट के लीग स्टेज के दौरान चोटिल हो गई थीं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी दो लीग मैच नहीं खेले थे। ऐसे वक्त में उनकी जगह ताहलिया मैक्ग्रा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभाली थी।
उधर, एलिसा हीली के फिट होने से भारतीय खेमे में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 35 वर्षीय अनुभवी क्रिकेटर शानदार फॉर्म में है। उन्होंने भारत के खिलाफ 12 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में खेले गए लीग मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए शतक ठोका था और 107 गेंद में 142 रन की शानदार पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 21 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। यह टूर्नामेंट में उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है।
इसके अलावा एलिसा हीली ने टूर्नामेंट में लीग स्टेज में 16 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक लगाया था। उन्होंने इस मैच में 77 गेंद में 113 रन बनाकर नाबाद रहीं थी। एलिसा हीली महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup) में अब तक केवल चार मैचों खेले हैं। उन्होंने 98 की औसत और 131.25 की स्ट्राइक रेट से अब तक कुल 294 रन बनाए हैं।
