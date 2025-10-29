ICC Women’s ODI World Cup: सेमीफाइनल से पहले ही इस वजह से भारत की बढ़ गई मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया को मिली राहत 

Australia skipper Alyssa Healy completes fitness Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND-W vs AUS-W) के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नवीं मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। 30 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेले जाने वाले रोमांचक मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत भरी खबर आई है, वहीं भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।