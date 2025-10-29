Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC Women’s ODI World Cup: सेमीफाइनल से पहले ही इस वजह से भारत की बढ़ गई मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया को मिली राहत 

India Women vs Australia Women: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC Women's ODI World Cup 2025 Semi-final 30 अक्टूबर को खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 29, 2025

Australia Women Cricket Team

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ( File Photo Credit - IANS)

Australia skipper Alyssa Healy completes fitness Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND-W vs AUS-W) के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नवीं मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। 30 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेले जाने वाले रोमांचक मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत भरी खबर आई है, वहीं भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की नियमित कप्तान और विकेट-कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। वह पूरी तरह फिट हो गई हैं। उन्होंने जमकर अभ्यास किया। ऐसे में भारत के खिलाफ आगामी सेमीफाइनल मैच में उनके खेलने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच शैली निश्चके ने भी भारत के खिलाफ गुरुवार को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में वापसी की उम्मीद जताई है।

एलिसा हीली टूर्नामेंट के लीग स्टेज के दौरान चोटिल हो गई थीं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी दो लीग मैच नहीं खेले थे। ऐसे वक्त में उनकी जगह ताहलिया मैक्ग्रा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभाली थी।

शानदार फॉर्म में हैं एलिसा हीली

उधर, एलिसा हीली के फिट होने से भारतीय खेमे में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 35 वर्षीय अनुभवी क्रिकेटर शानदार फॉर्म में है। उन्होंने भारत के खिलाफ 12 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में खेले गए लीग मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए शतक ठोका था और 107 गेंद में 142 रन की शानदार पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 21 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। यह टूर्नामेंट में उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है।

इसके अलावा एलिसा हीली ने टूर्नामेंट में लीग स्टेज में 16 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक लगाया था। उन्होंने इस मैच में 77 गेंद में 113 रन बनाकर नाबाद रहीं थी। एलिसा हीली महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup) में अब तक केवल चार मैचों खेले हैं। उन्होंने 98 की औसत और 131.25 की स्ट्राइक रेट से अब तक कुल 294 रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें

PAK vs SA: बाबर आजम ने पाकिस्तान को दिया ‘धोखा’, अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ा
क्रिकेट
Babar Azam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket News

Cricket news in Hindi

Women's World Cup 2025

Updated on:

29 Oct 2025 05:13 pm

Published on:

29 Oct 2025 05:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Women’s ODI World Cup: सेमीफाइनल से पहले ही इस वजह से भारत की बढ़ गई मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया को मिली राहत 

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के पांचवें और भारत के दूसरे बल्लेबाज

क्रिकेट

IND vs AUS 1st T20 Highlights: बारिश की भेंट चढ़ा पहला टी20, महज 58 गेंदों के बाद रद्द हुआ मैच, अब मेलबर्न में होगी अगला मुक़ाबला

क्रिकेट

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में कभी टी20 सीरीज नहीं हारा भारत, पिछली तीन सीरीज का रिजल्ट जान उड़ जाएंगे होश!

क्रिकेट

PAK vs SA: बाबर आजम ने पाकिस्तान को दिया ‘धोखा’, अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ा

Babar Azam
क्रिकेट

ICC Ranking: रोहित शर्मा ने छीनी शुभमन गिल से बादशाहत, करियर में पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज, कोहली को हुआ नुकसान

ROhit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.