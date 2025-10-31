रन चेज से 5 मिनट पहले कोच के इस फैसले ने पलट दिया मैच, कुछ इस तरह भारत ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड

रन चेज़ के ठीक 5 मिनट पहले मजूमदार ने जेमिमा को बताया कि वे आज 5 नंबर पर नहीं बल्कि 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जाएंगी। इस बात का खुलासा खुद जेमिमा ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में किया है। जेमिमा ने कहा है कि उन्हें मैच के सिर्फ पांच मिनट पहले पता चला था कि वह नबंर-3 पर बल्लेबाजी करने जा रही हैं। उन्होंने कहा,"मुझे नहीं पता था कि मैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रही हूं। मैं शावर में थी, जैसे ही बाहर आई, कोच ने मुझे बताया गया कि मैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रही हूं। यह मेरे बारे में नहीं, मैं भारत के लिए यह मैच जीतना चाहती थी और इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। "