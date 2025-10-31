Patrika LogoSwitch to English

रन चेज से 5 मिनट पहले कोच के इस फैसले ने पलट दिया मैच, कुछ इस तरह भारत ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड

वर्ल्ड कप सेमीफ़ाइनल में कभी किसी टीम ने 300 से ज्यादा का लक्ष्य चेज़ नहीं किया था। ऐसे में रन चेज़ से ठीक 5 मिनट पहले भारतीय टीम के हैड कोच अमोल मजूमदार के एक फैसले ने मैच पलट दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 31, 2025

ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराने के बाद जश्न मनाते भारतीय बल्लेबाज (Photo - EspnCricInfo)

Jemimah Rodrigues, India vs Australia, Women World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफ़ाइनल मुक़ाबला गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान भारत के बीच खेला गया। इस हाईवोल्टेज मुक़ाबले में भारत ने स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स की शानदार शतकीय पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की।

भारत ने किया ऐतिहासिक रन चेज़

ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 339 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। जिसे टीम इंडिया ने जेमिमा और कप्तान हरमनप्रीत कौर की बेहतरीन बल्लेबाजी की मदद से नौ गेंद शेष रहते पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज था। जेमिमा को उनकी शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।

अमोल मजूमदार के एक फैसले ने मैच पलट दिया

जब पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन ठोके तो फैंस का मनोबल गिर गया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कभी भारत ने 200 रन भी चेज़ नहीं किए थे। ऐसे में 300 से ज्यादा रनों का यह विशाल लक्ष्य चेज़ करना लगभग नमुमकिन सा था। लेकिन टीम के हैड कोच अमोल मजूमदार के एक फैसले ने सब कुछ बादल कर रख दिया।

रन चेज़ से 5 मिनट पहले जेमिमा को किया प्रमोट

रन चेज़ के ठीक 5 मिनट पहले मजूमदार ने जेमिमा को बताया कि वे आज 5 नंबर पर नहीं बल्कि 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जाएंगी। इस बात का खुलासा खुद जेमिमा ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में किया है। जेमिमा ने कहा है कि उन्हें मैच के सिर्फ पांच मिनट पहले पता चला था कि वह नबंर-3 पर बल्लेबाजी करने जा रही हैं। उन्होंने कहा,"मुझे नहीं पता था कि मैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रही हूं। मैं शावर में थी, जैसे ही बाहर आई, कोच ने मुझे बताया गया कि मैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रही हूं। यह मेरे बारे में नहीं, मैं भारत के लिए यह मैच जीतना चाहती थी और इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। "

हरमनप्रीत ने दिया जेमिमा का साथ

बता दें जेमिमा ने 134 गेंदों में 14 चौके लगाते हुए नाबाद 127 रन बनाये। उनके अलावा हरमनप्रीत कौर ने 88 गेंदों में 10 चौके और दो छक्के लगाते हुए 89 रनों की बेहतरीन पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऐनाबेल सदरलैंड और किम गार्थ ने दो-दो विकेट लिये।

