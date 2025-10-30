INDW vs AUSW: वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जेमिमा ने ऑस्ट्रेलिया की हर गेंदबाज के छुड़ाए छक्के

339 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शेफाली वर्मा सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गईं स्मृति मंधाना भी कुछ खास नहीं कर सकीं और 24 रन बनाकर किम ग्राथ का शिकार हुईं। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमीमा रॉड्रिग्स ने मोर्चा संभाला और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें जगा दीं। दोनों के बीच 168 रन की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर पहुंचा दिया। हरमनप्रीत शतक से चूक गईं और 89 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। दीप्ति शर्मा 17 गेंदों में 24 रन बनाकर रनआउट हो गईं।