INDW vs AUSW: वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जेमिमा ने ऑस्ट्रेलिया की हर गेंदबाज के छुड़ाए छक्के

ICC Women's World Cup 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में मात दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 30, 2025

Jemima Rodrigues

जेमिमा रॉड्रिग्स (फोटो- IANS)

ICC Women's World Cup 2025, IND vs AUS Highlights: वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। गुरुवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट स हरा दिया। जेमिमा रॉड्रिग्स ने शानदार शतकीय पारी खेली तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 339 रन का लक्ष्य रखा था, जिसमें टीम इंडिया ने 9 गेंद पहले जीत हासिल कर लिया।

लिचफील्ड ने जड़ा शानदार शतक

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। डिफेंडिंग चैंपियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और कप्तान एलिसा हीली सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद लिचफील्ड और एलिसा पेरी के बीच शानदार साझेदारी हुई और दोनों ने 155 रनों की साझेदारी कर ली। टीम इंडिया को दूसरी सफलता 28वें ओवर में मिली, जब लिचफील्ड 119 रन बनाकर आउट हुईं। लिचफिल्ड ने 93 गेंदों पर 3 छक्के और 17 चौकों की मदद से 119 रन की पारी खेली। इसके बाद बेछ मूनी 24 रन बनाकर श्रीचरणी का शिकार हुईं।

आखिरी ओवरों में भारतीय स्पिनर्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 350 के पहले रोक दिया। एश्ले गार्डनर ने 45 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। आखिरी 50वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवा दिए और 338 रन ऑलआउट हो गई। भारत के लिए श्रीचरणी और रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे किफायती गेंदबाजी की और 4.90 की औसत रन दिए। श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए तो क्रांति गौड़, अमनजोत और राधा यादव को एक एक सफलता मिली।

हरमनप्रीत और जेमिमा ने जगाई जीत की उम्मीद

339 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शेफाली वर्मा सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गईं स्मृति मंधाना भी कुछ खास नहीं कर सकीं और 24 रन बनाकर किम ग्राथ का शिकार हुईं। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमीमा रॉड्रिग्स ने मोर्चा संभाला और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें जगा दीं। दोनों के बीच 168 रन की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर पहुंचा दिया। हरमनप्रीत शतक से चूक गईं और 89 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। दीप्ति शर्मा 17 गेंदों में 24 रन बनाकर रनआउट हो गईं।

हालांकि जेमिमा ने हार नहीं मानी और अंत तक ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों से लड़ती रहीं। आखिरी 3 ओवर में जब 23 रन चाहिए थे, तब रॉड्रिग्स ने ब्राइंड्रीज से रिक्वायर्ड रन रेड कम किया और फिर 48वें ओवर में 2 चौके लगातार लगभग भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर अमनजोत ने चौका लगाकर भारत के नाम फाइनल का टिकट कन्फर्म करा दिया। जेमिमा रॉड्रिग्स 127 रन बनाकर नाबाद रहीं तो अमनजोत ने 8 गेंदों में नाबाद 15 रनों की पारी खेली।

संबंधित विषय:

Cricket News

Women's World Cup 2025

Updated on:

30 Oct 2025 10:49 pm

Published on:

30 Oct 2025 10:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / INDW vs AUSW: वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जेमिमा ने ऑस्ट्रेलिया की हर गेंदबाज के छुड़ाए छक्के

क्रिकेट

खेल

Women's World Cup 2025

