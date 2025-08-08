भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की समाप्ति के बाद पिच का आंकलन, जानिए किसे मिली अच्छी रेटिंग

England vs india Test Series 2025: इंग्लैंड और भारत के बीच एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी को लेकर आईसीसी (ICC) की ओर से जारी पिच और आउटफील्ड रेटिंग के अनुसार, लीड्स के हेडिंग्ले पिच को 'बहुत अच्छी' रेटिंग मिली है, जबकि बाद के तीन टेस्ट के लिए तैयार की गई पिच को 'संतोषजनक' रेटिंग दी गई है। ये रेटिंग इंग्लैंड और भारत के बीच एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी (Anderson Tendulkar Trophy) के लिए खेली गई सीरीज के 2-2 से ड्रॉ होने के बाद आई है।