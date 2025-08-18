Patrika LogoSwitch to English

टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, सबसे आगे भारत का ये दिग्गज

टी20 एशिया कप का आयोजन तीसरी बार होने जा रहा है। इससे पहले खेले गए दो संस्करणों में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट देखें।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 18, 2025

Virat Kohli and Rohit Sharma
दुबई: विराट कोहली और रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद खुशी से झूमते हुए (Photo Credit - IANS)

क्रिकेट इतिहास में एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सिर्फ दो ही बार खेला गया है। साल 2016 में पहली दफा इस प्रारूप में एशिया कप खेला गया, जिसके बाद साल 2022 में इसे टी20 फॉर्मेट में खेला गया। आइए, उन दो खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिनके नाम टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड है।

विराट कोहली सबसे आगे

भारत के इस दिग्गज बल्लेबाज ने दोनों सीजन में कुल 10 मैच खेले। इस दौरान कोहली ने 85.80 की औसत के साथ 429 रन बनाए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे। विराट कोहली ने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रन की नाबाद पारी खेली थी। इस दौरान 61 गेंदों का सामना करते हुए कोहली ने छह छक्के और 12 चौके लगाए।

ये भी पढ़ें

एशिया कप के लिए टीम चुनते ही पाकिस्तान ने कर दी बड़ी गलती! अब कैसे होगा नैया पार
क्रिकेट
वर्ल्डकप 2023 के दौरान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान

विराट कोहली इस मुकाबले में बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे। उन्होंने केएल राहुल के साथ 12.4 ओवरों में 119 रन जोड़े। राहुल ने 41 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने निर्धारित ओवरों में 212/2 का विशाल स्कोर बनाते हुए 101 रन से यादगार जीत दर्ज की। भारत की ओर से तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवरों में महज चार रन देकर पांच शिकार किए। विराट कोहली एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 40 चौके और 11 छक्के लगाए हैं। फील्डिंग के दौरान चार कैच भी लपके।

दासुन शनाका ने खेले हैं 10 मैच

श्रीलंका के इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबले खेले, जिसमें 14.55 की औसत के साथ 131 रन बनाए, जिसमें 45 रन की पारी भी शामिल है। दासुन शनाका ने इस दौरान गेंदबाजी में कुल तीन विकेट हासिल किए। एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सर्वाधिक मैच खेलने वालों में रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने दोनों सीजन में कुल नौ मैच खेलते हुए 30.11 की औसत के साथ 271 रन जुटाए। इस दौरान रोहित ने 83 रन की पारी भी खेली।

