टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, सबसे आगे भारत का ये दिग्गज

विराट कोहली इस मुकाबले में बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे। उन्होंने केएल राहुल के साथ 12.4 ओवरों में 119 रन जोड़े। राहुल ने 41 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने निर्धारित ओवरों में 212/2 का विशाल स्कोर बनाते हुए 101 रन से यादगार जीत दर्ज की। भारत की ओर से तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवरों में महज चार रन देकर पांच शिकार किए। विराट कोहली एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 40 चौके और 11 छक्के लगाए हैं। फील्डिंग के दौरान चार कैच भी लपके।