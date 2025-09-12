Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 में लिटन दास ने रचा इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये रिकॉर्ड

Litton Das Record: टी20 एशिया कप 2025 में लिटन दास ने विस्‍फोटक अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाले दूसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में बांग्‍लादेश के लिए 9 साल पहले शब्बीर रहमान ने अर्धशतक जड़ा था।

भारत

lokesh verma

Sep 12, 2025

Litton Das Record
बांग्‍लादेश टीम के कप्‍तान लिटन दास हांगकांग के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के बाद बल्‍ला उठाते हुए। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCBtigers)

Litton Das Record in Asia Cup: बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का बेहद शानदार आगाज किया है। इस टीम ने गुरुवार 11 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हांगकांग को सात विकेट से शिकस्‍त दी है। बांग्लादेश की जीत के हीरो कप्तान लिटन दास रहे, जिन्होंने महज 39 गेंदों पर एक छक्के और छह चौकों के साथ 59 रन की विस्‍फोटक पारी खेली। इस मैच विनिंग इनिंग के लिए लिटन को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही लिटन ने बांग्‍लादेश के लिए एशिया कप 2025 में इतिहास रचते हुए एक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है।

लिटन टी20 एशिया कप में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे बांग्‍लादेशी

बता दें कि एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्‍यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली (4) के नाम दर्ज है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्‍तान के मोहम्‍मद रिजवान (3) हैं। वहीं, दिनेश चंडीमल, कुसल मेंडिस, पथुम निसंका (श्रीलंका), बाबर हयात (हांगकांग) रोहित शर्मा (भारत) के नाम दो-दो अर्धशतक हैं। इस मामले में एक अर्धशतक के साथ लिटन दास 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं। टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में ऐसा दूसरी बार हुआ, जब किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज ने अर्धशतक जड़ा है। लिटन दास से पहले शब्बीर रहमान ने साल 2016 में श्रीलंका के विरुद्ध 80 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें

BAN vs HK: अगली बार… एशिया कप 2025 से बाहर होने पर फूटा कप्तान मुर्तज़ा गुस्सा, इन खिलाड़ियों के सिर फोड़ा हार का ठीकरा
क्रिकेट
BAN vs HK Match Highlights

एक नजर मैच पर

आबु धाबी में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी हांगकांग की टीम ने सात विकेट खोकर 143 रन बनाए। इस टीम ने महज सात रन पर अंशुमान रथ (4) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद बाबर हयात महज 14 रन बनाकर चलते बने। टीम 30 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से जीशान अली ने निजाकत खान के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। जीशान अली ने 30 रन की पारी खेली, जबकि निजाकत खान 40 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए।

लिटन दास ने खेली कप्‍तानी पारी

इसके जवाब में बांग्लादेश ने 17.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। परवेज हुसैन इमोन 19, जबकि तंजीद हसन 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम 47 रन तक सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान लिटन दास ने तौहीद हृदोय के साथ तीसरे विकेट के लिए 95 रन जुटाते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। कप्तान लिटन दास ने 59 रन की पारी खेली।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

12 Sept 2025 09:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 में लिटन दास ने रचा इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये रिकॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.