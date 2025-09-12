Asia Cup 2025 में लिटन दास ने रचा इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये रिकॉर्ड

Litton Das Record in Asia Cup: बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का बेहद शानदार आगाज किया है। इस टीम ने गुरुवार 11 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हांगकांग को सात विकेट से शिकस्त दी है। बांग्लादेश की जीत के हीरो कप्तान लिटन दास रहे, जिन्होंने महज 39 गेंदों पर एक छक्के और छह चौकों के साथ 59 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस मैच विनिंग इनिंग के लिए लिटन को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही लिटन ने बांग्लादेश के लिए एशिया कप 2025 में इतिहास रचते हुए एक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है।
बता दें कि एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (4) के नाम दर्ज है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान (3) हैं। वहीं, दिनेश चंडीमल, कुसल मेंडिस, पथुम निसंका (श्रीलंका), बाबर हयात (हांगकांग) रोहित शर्मा (भारत) के नाम दो-दो अर्धशतक हैं। इस मामले में एक अर्धशतक के साथ लिटन दास 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं। टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में ऐसा दूसरी बार हुआ, जब किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज ने अर्धशतक जड़ा है। लिटन दास से पहले शब्बीर रहमान ने साल 2016 में श्रीलंका के विरुद्ध 80 रन बनाए थे।
आबु धाबी में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी हांगकांग की टीम ने सात विकेट खोकर 143 रन बनाए। इस टीम ने महज सात रन पर अंशुमान रथ (4) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद बाबर हयात महज 14 रन बनाकर चलते बने। टीम 30 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से जीशान अली ने निजाकत खान के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। जीशान अली ने 30 रन की पारी खेली, जबकि निजाकत खान 40 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए।
इसके जवाब में बांग्लादेश ने 17.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। परवेज हुसैन इमोन 19, जबकि तंजीद हसन 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम 47 रन तक सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान लिटन दास ने तौहीद हृदोय के साथ तीसरे विकेट के लिए 95 रन जुटाते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। कप्तान लिटन दास ने 59 रन की पारी खेली।