Asia Cup 2025 में लिटन दास ने रचा इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये रिकॉर्ड

Litton Das Record in Asia Cup: बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का बेहद शानदार आगाज किया है। इस टीम ने गुरुवार 11 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हांगकांग को सात विकेट से शिकस्‍त दी है। बांग्लादेश की जीत के हीरो कप्तान लिटन दास रहे, जिन्होंने महज 39 गेंदों पर एक छक्के और छह चौकों के साथ 59 रन की विस्‍फोटक पारी खेली। इस मैच विनिंग इनिंग के लिए लिटन को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही लिटन ने बांग्‍लादेश के लिए एशिया कप 2025 में इतिहास रचते हुए एक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है।