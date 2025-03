आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाला स्टार गेंदबाज चोटिल, जानिए कौन हो सकता है रिप्लेसमेंट

Mayank Yadav: बीसीसीआई ने मयंक की वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की है, लेकिन यदि वे सभी फिटनेस मानकों को पूरा करते हैं और अपनी गेंदबाजी के वर्कलोड को बढ़ाते हैं, तो वह आईपीएल के दूसरे हाफ में खेल सकते हैं।

भारत•Mar 11, 2025 / 03:16 pm• satyabrat tripathi

LSG fast bowler Mayank yadav set to miss first half of IPL 2025: लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के तेज गेंदबाज मयंक यादव आईपीएल 2025 के पहले हाफ से बाहर रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, मयंक यादव पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट से उबर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गेंदबाजी करना फिर से शुरू किया है, जहां वह पिछले अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद चोटिल हो गए थे।